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Внутривенная инъекция, архивное фото

Британка потянулась в кровати и заработала инсульт – непридуманная история

© Sputnik / Кирилл Брага
В мире
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Девушка рассказала, что инсульт можно заработать и в молодом возрасте, не делая ничего экстремального. Поэтому предостерегла людей, которые любят хрустеть шеей.

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. История 23-летней Натали Куницки, рассказанная изданием The Mirror, для многих послужит уроком.

Девушка, которая всю жизнь вела здоровый образ жизни, заработала инсульт и паралич, не совершая ничего экстремального – она только потянулась, лежа в кровати.

Инцидент произошел в начала марта этого года. Девушка смотрела лежа телевизор, ее тело затекло и она решила потянуться, пошевелив шеей. В этот момент она услышала хруст, однако не придала ему значения.

© Фото: The Mirror
Натали Куницки

Однако уже через 15 минут она ощутила сильнейшую боль в области шеи и вскочила с постели, чтобы позвонить. Однако не смогла пройти и шага, потому что левая нога ее не слушалась.  

Кровать
© CC0 / Unsplash / Jp Valery
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Натали ползком добралась до телефона и вызвала скорую. Компьютерная томография показала, что Куницки перенесла инсульт, так как хрустнувшая шея серьезно повредила позвоночную артерию. Из-за этого в мозге образовался тромб, спровоцировавший инсульт.

Ей сделали операцию по восстановлению артерии. Тромб врачи удалить не смогли и решили, что со временем он рассосется сам.

Девушка, которая сама медработник, услышав диагноз, испытала шок – ведь она вела здоровый образ жизни, не употребляла алкоголь и не курила, занималась спортом.

Через некоторое время ей удалось частично восстановить чувствительность в руке и ноге, и ее выписали домой.

Теги:
Великобритания, здоровье



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