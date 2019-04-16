Восстановление Собора: более 700 миллионов евро собрано за сутки

О готовности поддержать восстановление собора заявили семья основателей косметической компании L`Oreal Беттанкур и семья Арно, дом Bouygues, бизнесмен Франсуа-Анри Пино, французская нефтегазовая корпорация Total и многие другие.

ТАШКЕНТ, 16 апр - Sputnik. Более 700 миллионов евро собрано на реставрацию Нотр-Дам де Пари через сутки после разрушительного пожара в соборе, подсчитала газета Parisien, пишет РИА Новости.

"Пожар в Нотр-Даме: меценаты и предприятия... Уже 700 миллионов евро пожертвований", - пишет газета.

Примечательно, что ранее мэр Парижа Анн Идальго сообщила, что власти города выделили 50 миллионов евро и хотят организовать международную конференцию с участием меценатов со всего мира, чтобы собрать средства, необходимые для восстановления собора.

© AFP 2018 / GEOFFROY VAN DER HASSELT Париж в слезах и молитвах 10

О готовности поддержать восстановление собора заявили семья основателей косметической компании L`Oreal Беттанкур и семья Арно, владеющая группой производителя люксовых товаров LVMH, которые готовы пожертвовать по 200 миллионов евро.

Сто миллионов евро выделит французский бизнесмен Франсуа-Анри Пино. Такую же сумму готова выделить и французская нефтегазовая корпорация Total.

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Десять миллионов евро намерен пожертвовать дом Bouygues, владеющий, в частности, телеканалом TF1 и компанией Bouygues Telecom.

Администрация французского города Канн, где проходит знаменитый кинофестиваль, уже сделала взнос в фонд по восстановлению собора в размере 10 тысяч евро и установила в мэрии и ратушах ящики для пожертвований.

Напомним, легендарный Нотр-Дам полыхал сегодня ночью более девяти часов. За кадрами в ужасе наблюдал весь мир.

В результате возгорания обрушился шпиль собора, внутри здание почти полностью выгорело. Предположительно, возгорание началось на одном из верхних этажей собора, где проходили ремонтные работы и находились строительные леса.

Сейчас во Франции начался сбор средств на восстановление собора Парижской Богоматери. Государственный фонд сохранения культурного наследия Франции предлагает гражданам сделать взнос на сумму от 50 до 500 евро или указать любую другую сумму по выбору.