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Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в Херсонском апелляционном суде,

Вышинский: в Киевском СИЗО смеются над Порошенко

© Sputnik / Стрингер
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Тема:
Судьба журналиста Кирилла Вышинского, арестованного в Киеве (38)
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При этом, как отметил Кирилл Вышинский, становится не до смеха, когда президент Украины рассказывает о своих сомнительных достижениях.

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский рассказал, как заключенные Киевского следственного изолятора, где он содержится, относятся к Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому — лидеру первого тура выборов президента.

По словам Вышинского, в СИЗО Порошенко не воспринимают всерьез.

"Смеются над человеком, который в 14-м году пообещал закончить войну на Донбассе за несколько недель, а затем понял, что лучше на ней зарабатывать. <...> Смеются в тюрьме и над тем, как за две недели до второго тура Порошенко начал признавать ошибки своего почти пятилетнего правления", — написал журналист в статье для РИА Новости.

Еще смешнее, по словам Вышинского, слушать, как Порошенко кается, что "не того человека назначили на пост родной, как ему кажется, Одесской области".

© Sputnik / Алексей Витвицкий
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"Петр Алексеевич там (в Одесской области. — Прим. ред.) и дороги открывал, загс новый в городе построил, а область проголосовала за Зеленского — каждому бы было обидно. За пять лет Порошенко назначал на Одесскую область троих "не тех губернаторов", — напомнил журналист.

В то же время становится не до смеха, когда президент Украины рассказывает о своих достижениях — "самой боеспособной армии в Европе", безвизовом режиме с ЕС и "томосе" для раскольнической церковной структуры на Украине.

По словам Вышинского, в СИЗО, где содержатся три тысячи заключенных, следят за избирательной кампанией и не будут голосовать за действующего президента.

"Здесь и Зеленскому не очень верят, четко просматривая за его спиной тень украинского олигарха Игоря Коломойского, но Порошенко откровенно ненавидят. Ненавидят спокойно, без агрессии, с холодным разумом", — отметил журналист.

При этом люди понимают, что Порошенко будет цепляться за власть до последнего.

"И это осознание — еще один, возможно, самый парадоксальный аргумент голосовать за Зеленского — чтобы не дать Порошенко ни малейшего шанса остаться у власти еще на пять лет", — рассказал он.

Руководитель портала "РИА Новости Украина" не исключил, что действующий президент Украины после проигрыша на выборах может оказаться в том же Киевском следственном изоляторе, что и он.

© Sputnik / Стрингер
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Напомним, ранее глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Порошенко могут вызвать на допрос по делу о хищениях в оборонной сфере — в случае, если он проиграет выборы. "Виноват — ответит, не виноват — будет все спокойно", — отметил он.

Выборы президента Украины прошли 31 марта. Ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре количества голосов.

Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие Порошенко и Владимир Зеленский.

Соцопросы показали, что за Зеленского готовы проголосовать от 61% до 72,2% избирателей, за Порошенко — 24-25%.

Тема:
Судьба журналиста Кирилла Вышинского, арестованного в Киеве (38)

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Теги:
Кандидат, Украина, выборы президента, выборы, Петр Порошенко, Кирилл Вышинский



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