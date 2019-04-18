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Города мира. Вашингтон

США не нашли доказательств сговора Дональда Трампа и России

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В мире
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Итоговый доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о "российском вмешательстве" будет опубликован позднее в четверг. Пока он известен лишь в кратком пересказе Министерства юстиции США.

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Генеральный прокурор США Уильям Барр подтвердил, что фактов, подтверждающих сговор Дональда Трампа или других американцев с Россией на выборах в 2016 году, выявлено не было. 

Как пишет РИА Новости, Барр поблагодарил спецпрокурора Роберта Мюллера за то, что тот смог "раскрыть природу попыток России вмешаться в наш выборный процесс". Он также отметил, что штаб Трампа не имеет отношения к действиям "российских" хакеров на выборах в 2016 году и последующей публикации на ресурсах DC Leaks, Lucifer, Wikileaks.

Дональд Трамп на пресс-конференции в Ханое
© REUTERS / LEAH MILLIS
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"Другими словами, нет никаких связей между кампанией Трампа и российской хакерской атакой", — сказал Барр на пресс-конференции.

Он также отметил, что Роберт Мюллер расследовал "усилия российского правительства" по публикации украденных документов на ресурсах DC Leaks, Lucifer и частично Wikileaks.

"Следователи не нашли связей ни одного человека, связанного с кампанией Трампа, который был замешан в распространении (этих документов)", — отметил генпрокурор США.

Ранее колумнист Иван Данилов отметил, что президент США однозначно рассчитывает на уголовное преследование тех, кто организовал и заказал расследование о его "связях с Кремлем". 

Теги:
Кремль, Россия, прокурор, Дональд Трамп, США



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