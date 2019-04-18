США не нашли доказательств сговора Дональда Трампа и России

Итоговый доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о "российском вмешательстве" будет опубликован позднее в четверг. Пока он известен лишь в кратком пересказе Министерства юстиции США.

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Генеральный прокурор США Уильям Барр подтвердил, что фактов, подтверждающих сговор Дональда Трампа или других американцев с Россией на выборах в 2016 году, выявлено не было.

Как пишет РИА Новости, Барр поблагодарил спецпрокурора Роберта Мюллера за то, что тот смог "раскрыть природу попыток России вмешаться в наш выборный процесс". Он также отметил, что штаб Трампа не имеет отношения к действиям "российских" хакеров на выборах в 2016 году и последующей публикации на ресурсах DC Leaks, Lucifer, Wikileaks.

© REUTERS / LEAH MILLIS "Трамп включит зверя": откровения главного американского политтехнолога

"Другими словами, нет никаких связей между кампанией Трампа и российской хакерской атакой", — сказал Барр на пресс-конференции.

Он также отметил, что Роберт Мюллер расследовал "усилия российского правительства" по публикации украденных документов на ресурсах DC Leaks, Lucifer и частично Wikileaks.

"Следователи не нашли связей ни одного человека, связанного с кампанией Трампа, который был замешан в распространении (этих документов)", — отметил генпрокурор США.

Ранее колумнист Иван Данилов отметил, что президент США однозначно рассчитывает на уголовное преследование тех, кто организовал и заказал расследование о его "связях с Кремлем".