США не нашли доказательств сговора Дональда Трампа и России

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Генеральный прокурор США Уильям Барр подтвердил, что фактов, подтверждающих сговор Дональда Трампа или других американцев с Россией на выборах в 2016 году, выявлено не было.
Как пишет РИА Новости, Барр поблагодарил спецпрокурора Роберта Мюллера за то, что тот смог "раскрыть природу попыток России вмешаться в наш выборный процесс". Он также отметил, что штаб Трампа не имеет отношения к действиям "российских" хакеров на выборах в 2016 году и последующей публикации на ресурсах DC Leaks, Lucifer, Wikileaks.
Он также отметил, что Роберт Мюллер расследовал "усилия российского правительства" по публикации украденных документов на ресурсах DC Leaks, Lucifer и частично Wikileaks.
"Следователи не нашли связей ни одного человека, связанного с кампанией Трампа, который был замешан в распространении (этих документов)", — отметил генпрокурор США.
Ранее колумнист Иван Данилов отметил, что президент США однозначно рассчитывает на уголовное преследование тех, кто организовал и заказал расследование о его "связях с Кремлем".