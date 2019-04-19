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В Сети ищут людей, попавших в кадр за минуты до пожара в Нотр-Даме

Сила соцсетей: нашлась семья, попавшая в кадр перед пожаром в Нотр-Даме

© Twitter
В мире
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Тема:
Пожар в соборе Парижской Богоматери (11)
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Девушка поблагодарила всех людей, которые принимали участие в поисках и добавила, что Интернет не так уж и плох, как ей казалось до этого.

ТАШКЕНТ, 19 апр - Sputnik. Мужчину с маленькой девочкой, которых искал весь мир после пожара в Нотр-Даме, наконец, нашли, сообщает Buzzfeed.

Теперь мы все снова можем поверить в силу соцсетей: после более 200 тысяч ретвитов поста девушки по имени Брук Виндзор о поиске мужчины со снимка, он нашел ее и написал письмо.

"Поиски закончены! Фотография нашла отца и дочку. Мужчина пожелал остаться анонимным из-за трагедии, которая произошла с Нотр-Дамом, но написал мне: "Спасибо огромное за прекрасный снимок! Мы найдем ему особенное место в нашем доме", - написала Брук.

Также девушка поблагодарила всех людей, которые принимали участие в поисках и добавила, что Интернет не так уж и плох, как ей казалось до этого.

В Сети ищут людей, попавших в кадр за минуты до пожара в Нотр-Даме >>

Напомним, 17 апреля люди в соцсетях искали мужчину и девочку, попавших на трогательную фотографию за 23 минуты до начала пожара в соборе Парижской Богоматери.

Уже через час после сделанного снимка Нотр-Дам де Пари был охвачен огнем, а парижане и люди по всему миру будут с ужасом на это смотрели.

Брук Виндзор написала пост в Twitter о том, что ищет мужчину с девочкой, которые попали ей в кадр. По ее словам, это был момент чистой радости, момент невинности, пойманный незадолго до того, как собор поглотил огонь. 

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"Я сделала снимок, когда выходила из собора 15 апреля. Мне так понравилась эта трогательная парочка, что я почти подошла, чтобы спросить, не хочет ли мужчина эту фотографию. Уже сейчас мне хочется, чтобы этот снимок дошел до него!", - говорит Брук.

По ее словам, она даже представить не могла, какое значение получит ее фотография. Брук также добавила, что люди на фотографии все еще не опознаны, но она верит в силу соцсетей.

Тема:
Пожар в соборе Парижской Богоматери (11)
Теги:
соцсети, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Собор, Париж, Франция, Франция



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