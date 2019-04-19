Сила соцсетей: нашлась семья, попавшая в кадр перед пожаром в Нотр-Даме

ТАШКЕНТ, 19 апр - Sputnik. Мужчину с маленькой девочкой, которых искал весь мир после пожара в Нотр-Даме, наконец, нашли, сообщает Buzzfeed.
Теперь мы все снова можем поверить в силу соцсетей: после более 200 тысяч ретвитов поста девушки по имени Брук Виндзор о поиске мужчины со снимка, он нашел ее и написал письмо.
"Поиски закончены! Фотография нашла отца и дочку. Мужчина пожелал остаться анонимным из-за трагедии, которая произошла с Нотр-Дамом, но написал мне: "Спасибо огромное за прекрасный снимок! Мы найдем ему особенное место в нашем доме", - написала Брук.
Также девушка поблагодарила всех людей, которые принимали участие в поисках и добавила, что Интернет не так уж и плох, как ей казалось до этого.
В Сети ищут людей, попавших в кадр за минуты до пожара в Нотр-Даме >>
Напомним, 17 апреля люди в соцсетях искали мужчину и девочку, попавших на трогательную фотографию за 23 минуты до начала пожара в соборе Парижской Богоматери.
Уже через час после сделанного снимка Нотр-Дам де Пари был охвачен огнем, а парижане и люди по всему миру будут с ужасом на это смотрели.
I took this photo as we were leaving #NotreDame about an hour before it caught on fire. I almost went up to the dad and asked if he wanted it. Now I wish I had. Twitter if you have any magic, help him find this 🙏🏼 pic.twitter.com/pEu33ubqCK— Brooke Windsor (@brookeawindsor) 16 апреля 2019 г.
Брук Виндзор написала пост в Twitter о том, что ищет мужчину с девочкой, которые попали ей в кадр. По ее словам, это был момент чистой радости, момент невинности, пойманный незадолго до того, как собор поглотил огонь.
"Я сделала снимок, когда выходила из собора 15 апреля. Мне так понравилась эта трогательная парочка, что я почти подошла, чтобы спросить, не хочет ли мужчина эту фотографию. Уже сейчас мне хочется, чтобы этот снимок дошел до него!", - говорит Брук.
По ее словам, она даже представить не могла, какое значение получит ее фотография. Брук также добавила, что люди на фотографии все еще не опознаны, но она верит в силу соцсетей.