ИГ взяло на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Ответственность за взрывы на Шри-Ланке, жертвами которых стали более 300 человек, взяло на себя "Исламское государство"*. Об этом сообщает Reuters. При этом террористическая организация не представила доказательств своей причастности к серии атак на острове.
Кроме того, бомба была обнаружена на дороге, ведущей к международному аэропорту Бандаранаике.
Ранее индолог, начальник сектора Азии Российского института стратегических исследований Борис Волхонский отметил: и время, и место взрывов — все указывает на то, что за серией атак стоит международная структура.
"По всей видимости, нити ведут к так называемому ИГ. Поскольку международный терроризм строится по сетевому принципу, в каждой стране находятся какие-то ячейки, которые присягают на верность международному террористическому движению", — сказал Волхонский.
По данным посольства России на Шри-Ланке, россиян среди погибших и пострадавших нет.
Задержаны 40 подозреваемых. Двадцать третье апреля в стране объявлено днем траура.
* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) — запрещенная в России террористическая организация.