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ИГ взяло на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке

REUTERS/Dinuka Liyanawatte
В мире
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В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов. Погибли свыше 300 человек, еще более 500 получили ранения.

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Ответственность за взрывы на Шри-Ланке, жертвами которых стали более 300 человек, взяло на себя "Исламское государство"*. Об этом сообщает Reuters. При этом террористическая организация не представила доказательств своей причастности к серии атак на острове.

Кровавая Пасха на Шри-Ланке
Associated Press, Ruptly
Паника и кровь: последствия жутких взрывов на Шри-Ланке - видео
В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов. Первые шесть прогремели к Коломбо, Негомбо и Баттикалоа, следующий — в Дехивале, еще один — в пригороде Коломбо. 

Кроме того, бомба была обнаружена на дороге, ведущей к международному аэропорту Бандаранаике.

Ранее индолог, начальник сектора Азии Российского института стратегических исследований Борис Волхонский отметил: и время, и место взрывов — все указывает на то, что за серией атак стоит международная структура.

"По всей видимости, нити ведут к так называемому ИГ. Поскольку международный терроризм строится по сетевому принципу, в каждой стране находятся какие-то ячейки, которые присягают на верность международному террористическому движению", — сказал Волхонский. 

Со-владелец ASOS Андерс Холч Повлсен
© AFP 2018 / TARIQ MIKKEL KHAN
Во время взрывов на Шри-Ланке погибли трое детей совладельца ASOS
По последним данным, жертвами атак стал 321 человек, среди них граждане Дании, Японии, Пакистана, Марокко, Индии, Бангладеш, КНР, Нидерландов, США, Турции, Австралии и Великобритании. Более 520 получили различные травмы. 

По данным посольства России на Шри-Ланке, россиян среди погибших и пострадавших нет.

Задержаны 40 подозреваемых. Двадцать третье апреля в стране объявлено днем траура.

* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) — запрещенная в России террористическая организация.

Теги:
ИГ, ИГИЛ, Террористы, теракт, Шри-Ланка



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