Манипуляции и ложь: Кирилл Вышинский об обвинениях СБУ

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский в статье для РИА Новости и издания Страна.ua назвал обвинения СБУ в свой адрес откровенной манипуляцией и ложью.

"Если коротко комментировать обвинения СБУ и прокуратуры, то они содержат откровенные манипуляции, ложь и абсурдную ложь", — заявил журналист.

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Главная фабула обвинения, по его словам, такова: на посту главного редактора сайта "РИА Новости Украина" он не занимался журналистикой, а якобы проводил "информационные спецоперации в интересах Российской Федерации".

"В рамках этой "нежурналистской" деятельности под моим руководством на сайте публиковалась не объективная и достоверная информация, а статьи "антиукраинской направленности". Их было 72, опубликованы весной 2014-го и в 2015 году (только пять из 72-х вышли в 2016-м)", — написал Вышинский.

При этом он отметил, что за 25 лет в профессии прекрасно уяснил: опубликованная или вышедшая в эфир недостоверная информация — это провал в работе редакции, который может повлечь серьезные неприятности. Коллектив "РИА Новости Украина" всегда тщательно проверял факты, боролся за полную достоверность материалов. До 2018 года к Вышинскому не было претензий в связи с недостоверностью публикаций.

"Поэтому я считаю бездоказательными обвинения СБУ, что с первого дня моей работы главредом, то есть с марта 2014 года, я систематически и целенаправленно публиковал на сайте необъективную и недостоверную информацию — этому просто нет доказательств. Как нет их и в экспертизах наших текстов, которые провели эксперты СБУ, — заявил Вышинский. — Мой комментарий к таким обвинениям СБУ — это обвинение необоснованное, а значит, лживое. Просто ложь".

Как одно из доказательств абсурдности доводов обвинения — 11 страница обвинительного акта, на которой, по словам Вышинского, утверждается, что он "при неустановленных в ходе досудебного следствия обстоятельствах" разместил 30 марта 2014 года на сайте "РИА Новости Украина" "статью антиукраинского содержания, которая содержала призывы к смене границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, насильственных изменений и свержение конституционного строя".

© Sputnik / Евгений Биятов Российские журналисты просят Зеленского освободить Вышинского

Речь идет о тексте под названием "Крым перешел на московское время" — классической новости о том, что Крым после референдума по решению местных властей перешел на московское время. Кроме того, в ней описываются обстоятельства перехода на новое время и предыстория — что к этому привело.

Журналист заявил, что в этой новости нет никаких призывов — исключительно информация и фактаж.

"Но для СБУ и прокуратуры эта публикация — проявление "антиукраинской деятельности". В такой логике, любой информационный репортаж и любая новость из Барселоны с митинга каталонцев, требующих отделения, — это призыв к свержению конституционного строя в Испании! Абсурд? Конечно!" — заявил Вышинский.

Ранее российские журналисты написали побеждающему на выборах президента Украины Владимиру Зеленскому письмо с призывом о содействии в освобождении коллеги.