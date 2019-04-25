Джонни Депп решил жениться на 20-летней русской танцовщице

ТАШКЕНТ, 25 апр - Sputnik. Знаменитый актер Джонни Депп встречается с русской 20-летней танцовщицей Полиной Глен и, по слухам, планируем жениться на ней в ближайшее время, сообщает Daily Mail.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Британское издание подловили парочку в одной из роскошных пентхаусов Лос-Анджелеса на вечеринке, где он целовал свою возлюбленную, которая всего на год старше его дочери.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
По информации инсайдеров, сейчас Полина живет в особняке Джонни Деппа, однако они тщательно это скрывают, заставляя всех гостей, которые к ним приходят, подписывать бумаги о неразглашении информации.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Сама Полина переехала в Лос-Анджелес два года назад, развиваться в качестве хореографа. Родилась она в Санкт-Петербурге, где у нее есть своя школа танцев.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Кстати, вместе с Деппом ее уже видели много раз в России, но никому из журналистов не удалось узнать подробностей.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Напомним, прошлый брак Джонни Деппа закончился не очень хорошо: его бывшая супруга Эмбер Херд заявила, что неоднократно становилась жертвой домашнего насилия. В Сеть попадали также снимки, на которых девушка была в синяках и побоях.
Супруга Джонни Деппа заявила, что была жертвой домашнего насилия >>
Депп и Херд познакомились в 2011 году на съемках фильма "Ромовый дневник". Помолвка состоялась в декабре 2013 года. В феврале 2015 года они официально оформили свои отношения, регистрация брака прошла в их доме в Лос-Анджелесе.