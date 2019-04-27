Первый канал начал проверку после победы дочери Алсу на шоу "Голос. Дети"

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. После победы дочери Алсу Микеллы Абрамовой на шоу "Голос. Дети" началась проверка, пишет РИА Новости. Причины не уточняются.

За звание победителя вокального шоу также соревновались Нино Чеснер, Ержан Максим, Мариам Абделькадер, Валерий Кузаков, Анастасия Сисаури, Рената Таирова, Михаил Григорян, Роберт Багратян.

За десятилетнюю Микеллу Абрамову, подопечную Светланы Лободы, проголосовали 56,5% телезрителей.

Микелла Абрамова — дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, внучка бывшего топ-менеджера "Лукойла" Ралифа Сафина.

Instagram Алсу буквально завален комментариями злопыхателей, считающих, что девочка заняла первое место лишь благодаря протекции родственников.

Однако немало и тех, кто уверен в таланте Микеллы и честности победы.

"Какие все-таки люди злые... Жесть... У Микеллы очень красивый голос и сильная энергетика, да еще и пишет сама. У нее все впереди, я уверена! "Собака лает, караван идет", — отметила nailiabikchu.

"От всей души поздравляю с победой! Такой красивый тембр голоса, профессиональное исполнение! Удачи во всем!" — написала nadiyivanova75.

"Поздравляем!!! Начало нелегкого пути... Все, наверное, уже поняли, как тебе будет непросто... Сколько негатива... Божьей помощи во всем", — написала tanechka_astafeva.

В финал девочка вышла с песней Юлии Началовой "Герой не моего романа". Ей пришлось принять участие в дополнительном раунде: за неделю до этого конкуренты обошли артистку по итогам оценок жюри и в заключительный этап она не прошла.

Исполнив песню Началовой, артистка набрала около 44% голосов телезрителей и смогла продолжить борьбу за звание победителя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALSOU (@alsou_a) 26 Апр 2019 в 6:19 PDT

В 2000 году Алсу представила Россию на "Евровидении" и заняла второе место, ее рекорд лишь спустя восемь лет побил Дима Билан, который выиграл конкурс.

Звучали мнения, что добиться столь высокого результата 17-летней певице помог отец, однако эти высказывания не нашли подтверждения. Напомним, победитель "Евровидения" определялся голосованием миллионов телезрителей из разных стран.