Россия может упростить выдачу паспортов всем украинцам

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Президент России Владимир Путин сообщил, что в будущем упрощенный порядок получения гражданства РФ может быть распространен на всех граждан Украины, пишет РИА Новости.

"Мы ведь не только людям, которые проживают в ЛНР или ДНР, предоставляем такой способ получения нашего гражданства. Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство", — сказал Путин на пресс-конференции в Пекине.

Ранее президент РФ подписал указ об упрощенном порядке получения российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. На пресс-конференции он отметил, что решение не было спонтанным.

"Оно не принималось с кондачка. Прежде чем подписать этот указ, мы все посчитали: и количество возможных претендентов на наши паспорта, и количество пенсионеров из этого числа — это примерно одна треть из того контингента, который, как мы полагаем, может претендовать на наше гражданство", — сказал глава государства.

Sputnik Владимир Путин упростил получение российских паспортов жителям ДНР и ЛНР

При этом он заявил, что предоставление гражданства жителям ДНР и ЛНР не повлияет на исполнении социальных обязательств в России и не окажет серьезной нагрузки на бюджет. По его словам, расходы на выдачу паспортов составят 100 миллиардов рублей в течение нескольких лет, "сумма не критическая".

Украинские власти резко отреагировали на указ Путина. Документ раскритиковали и действующий глава государства Петр Порошенко, и Владимир Зеленский, победивший на президентских выборах.

Путин выразил удивление столь негативной реакцией. Аналогичную схему с выдачей паспортов практикуют многие государства, например Венгрия или Румыния, напомнил он. По словам президента РФ, Москва не желает создавать проблемы украинским властям, однако ситуация с правами человека в Донбассе переходит допустимые границы.