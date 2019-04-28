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Смерть на подиуме: камеры запечатлели трагедию с манекенщиком на модном показе

© Фото: David de la Paz / Twitter
В мире
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Трагическая случайность стала причиной смерти молодого парня на модном показе в Бразилии. Зрители не сразу поняли, что именно произошло, и решили, что это часть шоу.

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. В бразильском Сан-Паулу во время модного показа произошла трагедия — 26-летний юноша-модель погиб, запутавшись в собственных шнурках.

Талес Соарес демонстрировал зрителям новинки в рамках Недели моды.

Он вышел на подиум и случайно наступил на декоративные шнурки сандалий. Молодой человек упал. Зрители решили, что это часть шоу, никто не сообразил броситься ему на помощь.

Лишь когда у юноши начались судороги и пошла пена изо рта, дефиле остановили и позвали медработника.

Организаторы мероприятия - Sao Paulo Fashion Week – написали на своей странице в Twitter, что Соаресу стало плохо во время выхода на подиум для показа одежды бренда Ocksa. Медицинская команда, присутствовавшая на мероприятии, попыталась оказать ему помощь, однако это им не удалось.

Модель доставили в больницу, но там лишь констатировали смерть молодого человека.




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