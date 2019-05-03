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Президент Казахстана Касым-Жормат Токаев

Токаев первым зарегистрировался для участия в выборах президента Казахстана

Sputnik / Рамиз Бахтияров
В мире
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Всего девять человек намерены бороться за пост президента Казахстана.

ТАШКЕНТ, 3 мая - Sputnik. Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев стал первым официально зарегистрированным кандидатом для участия в выборах главы государства 9 июня, соответствующее постановление в пятницу приняла Центральная избирательная комиссия страны, передает РИА Новости.

Как отметила секретарь ЦИК Сабила Мустафина, все документы, необходимые для регистрации Токаева кандидатом на предстоящие выборы, предоставлены в ЦИК и соответствуют предъявляемым требованиям.

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Акимат Алматинской области
Девять человек намерены бороться за пост президента Казахстана

Ранее Центризбирком выдал подписные листы Токаеву для сбора подписей в свою поддержку. По данным ЦИК, поддержка кандидатов в президенты должна быть удостоверена сбором подписей не менее чем 1% избирателей, в равной мере представляющих не менее 2/3 областей, городов республиканского значения и столицы. По состоянию на 1 января 2019 в Реестр избирателей Казахстана Центральной избирательной комиссией включены 11,8 миллиона граждан, обладающих правом голоса. В поддержку каждого кандидата, таким образом, должны быть собраны 118,1 тысячи достоверных подписей избирателей.

Теги:
Касым-Жомарт Токаев, выборы президента, Выборы, Казахстан, Центральная Азия



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