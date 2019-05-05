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Вагоны сошедшие с рельс

Восемь вагонов поезда сошли с рельсов в Казахстане

МЧС
В мире
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Для ликвидации последствий схода задействованы восстановительные и пожарные поезда.

ТАШКЕНТ, 5 мая - Sputnik. Несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Акмолинской области Казахстана, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу национальной компании "Казахстан темир жолы".

На месте аварии произошел разлив дизельного топлива. Причиной схода поезда стал излом боковой рамы вагона.

Пятого мая 2019 года в 01.55 на станции Акколь железнодорожного участка Нур-Султан - Кокшетау Акмолинской области при следовании грузового поезда произошел сход восьми вагонов (из них пять на боку) и разлив дизельного топлива. Жертв и пострадавших нет.

"Движение грузовых и пассажирских поездов на данном участке осуществляется в штатном режиме. В установленном законодательством порядке весь нанесённый ущерб будет предъявлен собственнику грузового вагона", - отмечается в сообщении.

Как сообщается, жертв и пострадавших в результате ЧП нет.

В начале года в Турции скоростной пассажирский поезд, следовавший из Анкары в Конью, врезался в пригородный поезд. После столкновения два вагона сошли с рельсов.

Теги:
Казахстан, рельсы, авария, проишествие, Поезд



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