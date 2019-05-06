Следователи назвали версии авиакатастрофы в Шереметьево

Трагедия с самолетом Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" произошла вечером 5 мая. Следствие рассматривает несколько версий ЧП.

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. В Следственном комитете России озвучили версии авиакатастрофы, произошедшей вечером 5 мая в московском Шереметьево.

Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, в числе рассматриваемых версий — недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия.

СК РФ Обгоревший фюзеляж самолета компании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet-100

По данным следствия, самолет, следовавший из Москвы в Мурманск, осуществил аварийную посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта. При посадке загорелся фюзеляж. На борту самолета находились 78 человек, среди которых трое детей и пять членов экипажа.

Трагедия в Шереметьево: огонь, слезы и спасатели >>>

Непосредственно после посадки были эвакуированы 33 пассажира и четверо членов экипажа. Из сгоревшего салона воздушного судна изъяты тела 41 человека. Для установления их личностей назначены генетические экспертизы.

Потерпевшими уже признаны 22 человека.

В Мурманской области объявлен трехдневный траур.