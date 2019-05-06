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Трагедия в Шереметьево: огонь, слезы и спасатели

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Тема:
Жесткая посадка самолета в Шереметьево (7)
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© AP Photo / @artempetrovich
Катастрофа с самолетом Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" произошла вечером 5 мая.

Огонь, спасатели и родственники погибших - страшные кадры трагедии в Шереметьево.

Катастрофа с самолетом Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" произошла вечером 5 мая.

Лайнер следовал из Москвы в Мурманск. 

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После 28 минут полета экипаж решил экстренно вернуться в аэропорт. Из-за сложных метеоусловий воздушному судну удалось сесть лишь со второй попытки.

 При жесткой посадке у него подломились стойки и загорелись двигатели. Потом огонь охватил на всю хвостовую часть.

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Погиб 41 человек. Спаслись 33 пассажира и четыре члена экипажа.

Возбуждено уголовное дело. В Мурманской области объявлен трехдневный траур.

Семьи погибших жителей региона получат по миллиону рублей, пострадавшие — по 500 тысяч.

Тема:
Жесткая посадка самолета в Шереметьево (7)
Теги:
аэропорт, Шереметьево, Россия, россия, Россия, Авиакатастрофа, крушение самолета, поломка самолета, самолет, Самолет, трагедия, фотолента, фото



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