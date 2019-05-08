Казахстанцы назвали ребенка в честь персонажа "Игры престолов"

На молодых родителей обрушился шквал критики. Злые языки говорят, что над девочкой будут издеваться в школе.

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Жители Караганды назвали новорожденную дочь именем героини популярнейшего сериала "Игра престолов" — Дейенерис, пишет Sputnik Казахстан.

Новоиспеченные родители решили поделиться своей радостью с земляками и сделали пост в Instagram. Их начали критиковать все кому не лень.

Комментаторы уверены, что в будущем девочку ждут издевательства.

Мать Римма отметила, что ожидала подобной реакции, "потому что люди любят судить других непонятно за что".

"Когда я услышала впервые это имя, я в него буквально влюбилась, и муж тоже. Но не из-за того, что крутой персонаж, и не потому, что это очень известный сериал, а просто понравилось имя. Родные отреагировали поначалу нехорошо, но когда малышка родилась, это отошло на второй план. Она досталась мне очень тяжело, были тяжелые роды, и поэтому для меня главное, что она здорова", — сказать Римма.

Женщина призналась, что не любит обычные имена. Дейенерис не первый ребенок в семье, у нее есть старший брат Адриан. Римма рассказала, что очень долго искала имя для мальчика в интернете.

Римму не беспокоят злые пророчества комментаторов. Она заявила, что не позволит издеваться над девочкой.

"Дочь буду растить, чтобы она гордилась своим именем и не стыдилась", — заявила молодая мама.

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"Игра престолов" — американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов "Песнь Льда и Огня" Джорджа Р. Р. Мартина. Выходит с 2011 года, состоит из восьми сезонов. На предстоящей неделе ожидается пятая серия финального сезона сериала.