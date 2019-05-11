Телезвезда Ким Кардашьян стала матерью в четвертый раз

Модель больше не рискует своим здоровьем, но это не мешает семье пополняться.

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Телезвезда Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст стали родителями в четвертый раз. Об этом Кардашьян сообщила в своем Twitter.

В самой знаменитой американской семье появился еще один сын. По словам модели, мальчик, выношенный суррогатной матерью, сильно похож на Чикаго — годовалую дочь пары.

"Я уверена, что он сильно изменится, но сейчас он выглядит в точности, как она", — заявила телезвезда.

Сейчас Уэст и Кардашьян воспитывают дочерей Норт и Чикаго, а также сына Сейнта. Третьего ребенка тоже родила суррогатная мать. После рождения Сейнта врачи предупредили телезвезду, что дальнейшие беременности будут представлять угрозу ее жизни: у Кардашьян было приращение плаценты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram My babies are my life!!!! ✨🍼 Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 4 Май 2019 в 9:17 PDT

Ранее Кардашьян в интервью журналу Vogue рассказала, что планирует исполнить свою мечту и стать адвокатом. В прошлом году она начала обучение по четырехгодичной программе при юридической фирме в Сан-Франциско. Финальные экзамены состоятся в 2022 году. Согласно законам штата Калифорния, такой метод позволяет легально начать адвокатскую практику и стать юристом.