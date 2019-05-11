Телезвезда Ким Кардашьян стала матерью в четвертый раз

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Телезвезда Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст стали родителями в четвертый раз. Об этом Кардашьян сообщила в своем Twitter.
"Я уверена, что он сильно изменится, но сейчас он выглядит в точности, как она", — заявила телезвезда.
Сейчас Уэст и Кардашьян воспитывают дочерей Норт и Чикаго, а также сына Сейнта. Третьего ребенка тоже родила суррогатная мать. После рождения Сейнта врачи предупредили телезвезду, что дальнейшие беременности будут представлять угрозу ее жизни: у Кардашьян было приращение плаценты.
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Ранее Кардашьян в интервью журналу Vogue рассказала, что планирует исполнить свою мечту и стать адвокатом. В прошлом году она начала обучение по четырехгодичной программе при юридической фирме в Сан-Франциско. Финальные экзамены состоятся в 2022 году. Согласно законам штата Калифорния, такой метод позволяет легально начать адвокатскую практику и стать юристом.