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Гала-концерт артистов Евровидения-2019

В Тель-Авиве официально стартовало "Евровидение-2019"

© Sputnik / Владимир Астапкович
В мире
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Как передают местные СМИ, конкурс начался с "оранжевой дорожки".

ТАШКЕНТ, 13 мая - Sputnik. В Тель-Авиве официально стартовал международный песенный конкурс "Евровидение-2019", сообщается на официальном сайте.

Как передают местные СМИ, конкурс начался с "оранжевой дорожки".

Напомним, в этом году Россию представляет певец Сергей Лазарев с песней Scream. 

Авторы — артист Филипп Киркоров, греческий композитор Димитрис Контопулос, а также американский музыкант и композитор Шарон Вон.

Докричаться до жюри: Сергей Лазарев представил песню для "Евровидения" >>

Четыре года назад Лазарев уже представлял Россию на конкурсе. Тогда он исполнил You’re The Only One, песня принесла ему третье место.

"Евровидение" будет проходить с 14 по 18 мая.

Теги:
Россия, Россия, Израиль, Музыкальная индустрия, музыкальный конкурс, Классическая музыка, Популярная музыка, музыканты, музыкант, Музыка, музыка, Евровидение, евровидение



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