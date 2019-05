В Тель-Авиве официально стартовало "Евровидение-2019"

ТАШКЕНТ, 13 мая - Sputnik. В Тель-Авиве официально стартовал международный песенный конкурс "Евровидение-2019", сообщается на официальном сайте.

Как передают местные СМИ, конкурс начался с "оранжевой дорожки".

Напомним, в этом году Россию представляет певец Сергей Лазарев с песней Scream.

Авторы — артист Филипп Киркоров, греческий композитор Димитрис Контопулос, а также американский музыкант и композитор Шарон Вон.

Докричаться до жюри: Сергей Лазарев представил песню для "Евровидения" >>

Четыре года назад Лазарев уже представлял Россию на конкурсе. Тогда он исполнил You’re The Only One, песня принесла ему третье место.

"Евровидение" будет проходить с 14 по 18 мая.