В Тель-Авиве официально стартовало "Евровидение-2019"

ТАШКЕНТ, 13 мая - Sputnik. В Тель-Авиве официально стартовал международный песенный конкурс "Евровидение-2019", сообщается на официальном сайте.
Как передают местные СМИ, конкурс начался с "оранжевой дорожки".
Напомним, в этом году Россию представляет певец Сергей Лазарев с песней Scream.
Авторы — артист Филипп Киркоров, греческий композитор Димитрис Контопулос, а также американский музыкант и композитор Шарон Вон.
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Четыре года назад Лазарев уже представлял Россию на конкурсе. Тогда он исполнил You’re The Only One, песня принесла ему третье место.
"Евровидение" будет проходить с 14 по 18 мая.