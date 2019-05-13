Секретари советов безопасности стран ШОС соберутся в Бишкеке

Будут подняты вопросы по совместному и эффективному противодействию терроризму, экстремизму и сепаратизму.

ТАШКЕНТ, 13 мая - Sputnik. В Бишкеке состоится четырнадцатая ежегодная встреча секретарей советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщает пресс-служба аппарата СБ РФ.

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На мероприятии речь будет идти о безопасности и стабильности на пространстве ШОС. Также будут подняты вопросы по совместному и эффективному противодействию терроризму, экстремизму и сепаратизму. Обсуждение незаконного оборота оружия и наркотиков, транснациональной организованной преступности и обеспечение международной информационной безопасности также будут входить в повестку мероприятия.

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Предыдущая такая встреча прошла в мае прошлого года в Пекине.

Узбекистан состоит Шанхайской организации сотрудничества с момента ее основания.

В настоящее время государствами-членами ШОС является восемь стран - Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.