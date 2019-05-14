Все честно: дочка Алсу выиграла "Голос.Дети" без подтасовок

Скандал по поводу шестого сезона музыкального конкурса "Голос. Дети" разгорелся в конце апреля, когда его победительницей оказалась 10-летняя дочь известной эстрадной певицы Алсу. Результаты голосования публично раскритиковали некоторые звезды шоу-бизнеса, после чего началась проверка.

ТАШКЕНТ, 14 мая – Sputnik. Победа Микеллы Абрамовой - дочери известной российской певицы Алсу - в "Голосе" оказалась честной.

Компания "СМС сервисы" (официально занимавшаяся подсчетом голосов зрителей) огласила результаты проверки зрительского голосования в финале шоу "Голос. Дети".

По данным компании, во время голосования хакерских атак не было, а каждый телефонный номер голосующих был зарегистрирован. Звонки и СМС-сообщения были получены от российских операторов связи.

В заключении говорится, что никакой фальсификации компания "СМС сервисы" в результате проверки не нашла.

Напомним, что за звание победителя вокального шоу также соревновались Нино Чеснер, Ержан Максим, Мариам Абделькадер, Валерий Кузаков, Анастасия Сисаури, Рената Таирова, Михаил Григорян, Роберт Багратян.

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За десятилетнюю Микеллу Абрамову, подопечную Светланы Лободы, проголосовали 56,5% телезрителей.

В финал девочка вышла с песней Юлии Началовой "Герой не моего романа". Ей пришлось принять участие в дополнительном раунде: за неделю до этого конкуренты обошли артистку по итогам оценок жюри и в заключительный этап она не прошла.

Исполнив песню Началовой, артистка набрала около 44% голосов телезрителей и смогла продолжить борьбу за звание победителя.