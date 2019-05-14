Путин рассказал, на какое ухищрение идут мигранты ради возвращения в РФ

Президент России также отметил, что патентную работу для мигрантов, с одной стороны, нужно сделать доступной, а с другой — необходимо, чтобы в системе был порядок.

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин рассказал об ухищрении, на которое идут мигранты ради возвращения в Россию.

На совещании по вопросам социально-экономического развития Астраханской области Путин напомнил, что приезжающие в Россию мигранты проходят процедуру дактилоскопирования — однако такая возможность есть не по всей стране.

"У нас за прошлый год выявлено несколько тысяч, по-моему, 16 тысяч человек, которые приезжают, а потом возвращаются, с небольшими нарушениями уезжают из России, паспорт меняют, одну букву заменяют в своем паспорте и все снова здорово начинается", — цитирует президента РИА Новости.

При этом президент отметил, что патентную работу для мигрантов, с одной стороны, нужно сделать доступной, а с другой — необходимо, чтобы в системе был порядок.

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