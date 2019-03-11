Главное – успеть: что изменилось для мигрантов при оформлении РВП в России

Sputnik Узбекистан выяснил, какие преимущества получили иностранцы после перевода процедуры в электронный вид и на что стоит обратить внимание при подаче заявления.

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik, Дмитрий Матвеев. С этого года в миграционном законодательстве РФ появилось важное новшество: теперь разрешение на временное проживание (РВП) мигранты оформляют в электронном виде. Sputnik Узбекистан разбирался в нюансах нового порядка подачи заявления.

Очереди в прошлом

По словам управляющей миграционно-адаптационного центра MigrationSpb78 Илгизы Якшибаевой, которой в свое время самой пришлось пройти через процедуру раздачи квот на получение РВП, раньше при подаче документов мигранты сталкивались с серьезными неудобствами.

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Она пояснила, что до этого года процедура проходила следующим образом: в начале года, примерно за два дня до распределения квот управление по миграции при МВД (а до этого — УФМС) объявляло о ней на своем сайте. Для подачи заявления людям приходилось стоять в живой очереди. Квот на получение РВП очень мало. Например, в этом году разрешение могли получить 1500 мигрантов в Петербурге и 400 иностранцев — в Ленинградской области. Раньше эти цифры были еще меньше.

"Буквально с 1 января люди начинали дежурить у Единого центра документов. В этой очереди можно было простоять двое-трое суток, нередко случались конфликты между мигрантами. Когда, наконец, начиналось распределение квот, часто выяснялось, что законопослушным людям, которые связывают дальнейшую жизнь с Россией, не удавалось получить квоту. В итоге им не удавалось получить РВП, зато его получали те, кому это не очень-то и нужно", — рассказала Якшибаева.

С излишней бюрократией удалось справиться: теперь мигрант собирает все необходимые документы и отправляет их по электронной почте. В центре их проверяют, в том числе и на наличие или отсутствие у обратившегося лица административных нарушений, запрета на въезд и других ограничений, препятствующих получению разрешения на временное проживание. Ранее эти справки приходилось собирать самостоятельно по различным ведомствам, что существенно усложняло и замедляло процесс.

Что дает мигранту РВП

Разрешение на временное проживание — это первая ступень на пути к российскому гражданству. Его дают на три года. По истечении этого срока мигрант может подать документы, чтобы получить вид на жительство, а затем — гражданство РФ.

© Sputnik / Алексей Куденко Выдача видов на жительство и разрешений на временное проживание

Разрешение на временное проживание дает иностранцу ряд серьезных преимуществ. Во-первых, он может беспрепятственно въезжать в Россию и выезжать из страны. Кроме того, ему требуется оформлять патент для трудоустройства на территории РФ. Имеющий РВП иностранный гражданин имеет право открыть в России свой бизнес — зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель или открыть фирму.

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Еще одним важным преимуществом станет медицинское страхование. Вместо полиса добровольного медицинского страхования (ДМС), который нужно покупать, мигрант сможет получить полис обязательного медицинского страхования (ОМС) — такой же, как у российских граждан. С ним он сможет получать бесплатную медицинскую помощь и посещать поликлиники по месту жительства.

Однако для того, чтобы успеть подать документы на РВП в электронном виде, мигранту необходимо оперативно собирать документы. В 2019 году квоту в 1500 человек в Петербурге выбрали меньше чем за месяц — к 30 января прием заявлений на электронную почту управления по миграции при МВД уже закрылся.

Защита от мошенников

По словам преподавателя кафедры конституционного права РАНХиГС Сергея Андрейцо, любая государственная услуга намного доступнее, удобнее и надежнее при оформлении в электронном виде.

"Практически никаких минусов нет. Вообще, предполагается, что все допустимые услуги переведут в онлайн. Останутся только те, которые невозможно оформить без физического присутствия заявителя, например, где требуются отпечатки пальцев или личная подпись", — пояснил юрист.

Он добавил, что ранее были нередки случаи злоупотреблений и махинаций при оформлении РВП. Были те, кто оформлял разрешение на временное проживание из корыстных целей — чтобы не платить за патент и упростить пересечение границы. При этом, заметил эксперт, такие мигранты не планировали интегрироваться в российское общество и тем более становиться полноценными гражданами страны. Однако такой подход лишает возможности получить гражданство тех людей, кто действительно хочет связать свою жизнь с Россией, у кого здесь уже семья, свое дело.

Кроме того, Андрейцо предостерег мигрантов от хитростей при получении РВП в другом регионе.

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"Новый порядок без труда позволяет выявить несоответствие при получении вида на жительство в другом регионе. Поскольку в Петербурге получить РВП очень сложно, многие пытаются этого добиться в других регионах, например, в Новгородской или Псковской областях, а сами при этом проживают в Петербурге. За это иностранца могут привлечь к административной ответственности и вовсе отказать в получении гражданства. Подобные действия могут им испортить всю миграционную репутацию", — подчеркнул юрист.

В 2019 году в РФ были значительно сокращены квоты на получение РВП для иностранных граждан. Если в 2018-м по всей России разрешение на временное проживание могли получить 90 360 человек, то в текущем — лишь 83 480. Это связано с активизацией программы переселения соотечественников. В Северо-Западном федеральном округе число квот составляет 6480.