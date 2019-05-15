Зеленский назвал депутатов Верховной рады мошенниками

По словам Зеленского, спикер Рады Андрей Парубий ранее пообещал, что дата инаугурации будет назначена 14 мая. Этого не произошло.

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Избранный президент Украины Владимир Зеленский назвал мошенниками депутатов Верховной рады нынешнего созыва и обвинил их в "обмане".

Ранее спикер Рады Андрей Парубий заявил, что парламент назначит дату инаугурации Зеленского на текущей пленарной неделе, которая пройдет с 14 по 17 мая, пишет РИА Новости. На повестке во вторник этого вопроса не было. По словам Зеленского, Парубий ранее пообещал, "что 14 мая мы (Рада. — Прим. ред.) точно назначим дату инаугурации".

"Ложь… мелких… мошенников… Верховная рада Украины — сокращенно ВРУ. ВРУ — их жизненный девиз. Запомните фамилии депутатов этого созыва. И на следующих парламентских выборах делайте выводы… Сделаем их вместе", — написал Зеленский в Facebook.

Ранее в Верховной раде зарегистрировали уже семь постановлений о проведении инаугурации: 17, 19, 20 и 26 мая, а также 1 июня. Сам избранный президент настаивает, чтобы церемония прошла именно 19 мая. Комитет Рады планирует в среду рассмотреть постановления о проведении инаугурации нового президента.

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По законодательству, инаугурация нового президента должна состояться в течение 30 дней после официального обнародования результатов выборов Центризбиркомом и публикации их в газете "Голос Украины", то есть не позднее 3 июня. При этом точную дату определяет парламент отдельным постановлением.

ЦИК Украины 30 апреля официально признал Зеленского победителем президентских выборов. Во втором туре за него проголосовали 73,22% избирателей. Петра Порошенко поддержали 24,45% граждан.