В чем секрет успеха "Игры престолов" – версия ученых

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Ученые из Франкфуртского университета прикладных наук представили свою версию того, почему сериал "Игра престолов" настолько популярен. Об этом пишет РИА Новости.
По мнению профессора информационных систем и бизнес-администрирования Клауса-Петера Эрнста, телешоу удовлетворяет запросам зрителей, желающих чувствовать себя сопричастными к происходящему и ощущать принадлежность к определенному социуму.
"Зрители рассматривают их (персонажей. — Прим. ред.) как близких людей, в истории которых они, по их собственным ощущениям, принимают участие. В "Игре престолов" каждый может найти для себя персонажа, с которым он сможет себя отождествить", — отмечает Эрнст.
Люди даже могут воспринимать их как своего рода членов семей или друзей, отметил профессор. Так, человек, который чувствует себя в кругу родственников аутсайдером, может отождествлять себя с Тирионом Ланнистером.
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Другим важным фактором успеха телешоу служит человеческое любопытство.
"В "Игре престолов" может произойти так, что любимый персонаж, за ростом и развитием которого зрители наблюдают пять-шесть лет, умирает. Напряжение, которое теряется в случае с другими форматами, здесь сохраняется", — подчеркнул Эрнст.
Успех также поддерживают сервисы скачивания и потоковой передачи видео, но это, по мнению профессора, имеет и негативные последствия: так, зрители могут настолько увлечься сериалом, что сформируется психическая зависимость.
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"Игра престолов" — американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов "Песнь Льда и Огня" Джорджа Р. Р. Мартина. Выходит с 2011 года.
Последнюю серию саги фанаты сериала смогут увидеть уже 20 мая.
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