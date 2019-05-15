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В чем секрет успеха "Игры престолов" – версия ученых

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Последнюю серию фанаты сериала смогут увидеть уже 20 мая.

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Ученые из Франкфуртского университета прикладных наук представили свою версию того, почему сериал "Игра престолов" настолько популярен. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению профессора информационных систем и бизнес-администрирования Клауса-Петера Эрнста, телешоу удовлетворяет запросам зрителей, желающих чувствовать себя сопричастными к происходящему и ощущать принадлежность к определенному социуму.

"Зрители рассматривают их (персонажей. — Прим. ред.) как близких людей, в истории которых они, по их собственным ощущениям, принимают участие. В "Игре престолов" каждый может найти для себя персонажа, с которым он сможет себя отождествить", — отмечает Эрнст.

Люди даже могут воспринимать их как своего рода членов семей или друзей, отметил профессор. Так, человек, который чувствует себя в кругу родственников аутсайдером, может отождествлять себя с Тирионом Ланнистером.

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Кроме того, иногда зрители чувствуют родство с персонажами, на которых хотели бы быть похожими, или же с героями, в которых видят пример для подражания: например, с Арьей Старк или Дейенерис Таргариен.
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Другим важным фактором успеха телешоу служит человеческое любопытство.

"В "Игре престолов" может произойти так, что любимый персонаж, за ростом и развитием которого зрители наблюдают пять-шесть лет, умирает. Напряжение, которое теряется в случае с другими форматами, здесь сохраняется", — подчеркнул Эрнст.

Успех также поддерживают сервисы скачивания и потоковой передачи видео, но это, по мнению профессора, имеет и негативные последствия: так, зрители могут настолько увлечься сериалом, что сформируется психическая зависимость.

Узнайте, кто вы из "Игры престолов" >>>

"Игра престолов" — американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов "Песнь Льда и Огня" Джорджа Р. Р. Мартина. Выходит с 2011 года.

Последнюю серию саги фанаты сериала смогут увидеть уже 20 мая.

Ранее Sputnik Узбекистан собрал фотографии самых удивительных мест на Земле, где проходили съемки сериала.

Теги:
Ученые, Игра престолов, сериал



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