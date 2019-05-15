Порошенко официально ограничил использование русского языка

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Украинский лидер Петр Порошенко утвердил закон об исключительном использовании украинского языка во всех областях жизни, передает телеканал "112 Украина".
По мнению президента Украины, закон старательно сбалансировали.
"Он выверен настолько, чтобы ни одна политическая сила, которая стоит на государственных патриотических позициях, не имела оснований инициировать его пересмотр", — подчеркнул глава страны.
Ранее документ в зале парламента подписал спикер Верховной рады Андрей Парубий.
Парламент Украины согласовал закон о госязыке 24 апреля.
Депутаты от оппозиции внесли в Раду постановление об аннулировании закона, так как, по их словам, его приняли с нарушениями, а также закон не соответствует конституции. Таким образом, спикер не мог поставить свою подпись под документом и передать его президенту, пока парламент не изучит данное постановление.
Но Рада не стала отменять закон — такое решение одобрили только 34 парламентария при обязательном минимуме в 226 голосов.
Закон о государственном языке предусматривает использование исключительно украинского языка буквально во всех областях жизни: в органах госвласти, образовательных и медицинских учреждениях, в супермаркетах и заведениях общепита, в судах, армии, правоохранительных структурах, в ходе предвыборной кампании и референдумов.
При этом в законе действует исключение для английского и других языков стран ЕС. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, это значит, что единственный объект атаки — русский язык, на котором говорит подавляющее большинство граждан Украины.