Порошенко официально ограничил использование русского языка

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Украинский лидер Петр Порошенко утвердил закон об исключительном использовании украинского языка во всех областях жизни, передает телеканал "112 Украина".

По мнению президента Украины, закон старательно сбалансировали.

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"Он выверен настолько, чтобы ни одна политическая сила, которая стоит на государственных патриотических позициях, не имела оснований инициировать его пересмотр", — подчеркнул глава страны.

Ранее документ в зале парламента подписал спикер Верховной рады Андрей Парубий.

Парламент Украины согласовал закон о госязыке 24 апреля.

Депутаты от оппозиции внесли в Раду постановление об аннулировании закона, так как, по их словам, его приняли с нарушениями, а также закон не соответствует конституции. Таким образом, спикер не мог поставить свою подпись под документом и передать его президенту, пока парламент не изучит данное постановление.

Но Рада не стала отменять закон — такое решение одобрили только 34 парламентария при обязательном минимуме в 226 голосов.

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Закон о государственном языке предусматривает использование исключительно украинского языка буквально во всех областях жизни: в органах госвласти, образовательных и медицинских учреждениях, в супермаркетах и заведениях общепита, в судах, армии, правоохранительных структурах, в ходе предвыборной кампании и референдумов.

При этом в законе действует исключение для английского и других языков стран ЕС. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, это значит, что единственный объект атаки — русский язык, на котором говорит подавляющее большинство граждан Украины.