В США запретили Huawei: в стране введен режим ЧП

Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ, объявив режим "национального ЧП" в связи с угрозами информационным технологиям.

ТАШКЕНТ, 16 мая - Sputnik. Продукцию крупнейшего производителя телекоммуникационного оборудования из Китая Huawei теперь запрещено использовать в США, сообщает Reuters.

Правительство США запретило данному производителю электроники полноценно продавать свои гаджеты на американском рынке, так как они могут передавать все данные китайской разведке.

Представитель компании в ответ заявил, что необоснованные ограничительные меры США в отношении компании не помогут Вашингтону обрести безопасность и стать сильнее, США придется пользоваться более дорогим и менее качественным альтернативным оборудованием.

Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ, объявив режим "национального ЧП" в связи с угрозами информационным технологиям. Министру торговли поручено запрещать сделки, которые создают неприемлемый риск для национальной безопасности США или безопасности жителей США.

Напомним, в апреле этого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил ускорить внедрение 5G и ознакомился с техникой, которую производит ведущая китайская компания Huawei.

Мирзиёев высоко оценил использование технологий искусственного интеллекта, а также поинтересовался судьбой проектов, которые уже реализованы в Узбекистане совместно с Huawei, и тем, как компания готовит специалистов.

Шавкат Мирзиёев поручил ускорить внедрение 5G в Узбекистане >>

Шавкат Мирзиёев также обсудил с основателем компании Жэнь Чжэнфэем развитие в Узбекистане систем "Безопасный город", "Электронное правительство", службы экстренной медицинской помощи и других.

По данным пресс-службы, в финале встречи стороны договорились о развитии сотрудничества в сфере современных информационно-коммуникационных технологий.