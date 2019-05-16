Китайский луноход сделал уникальное открытие на обратной стороне Луны

Ученые сообщают об открытии двух видов пород, в существовании которых исследователи до сих пор сомневались.

ТАШКЕНТ, 16 мая - Sputnik. Китайский луноход "Юйту-2" обнаружил на обратной стороне Луны два типа пород лунной мантии. Их изучение прольет свет на историю формирования Земли и ее спутника, рассказывают участники миссии в журнале Nature.

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С начала января этого года космический аппарат "Чанъэ-4" с луноходом "Юйту-2" на борту исследуют обратную сторону Луны. Аппараты уже выполнили целый ряд задач, включая первый в истории человечества биологический эксперимент на лунной поверхности, в ходе которого удалось прорастить хлопчатник.

Теперь луноход взял образцы со дна бассейна Южный полюс – Эйткен, глубина которого достигает восьми километров. Выбор места обусловлен тем, что около 3,8 миллиарда лет назад здесь упал астероид, пробивший лунную кору и вызвавший излияние магмы.

Долгое время ученые спорили, покрывает ли кора Луну полностью, или же на дне самых больших кратеров обнажаются верхние слои мантии. До этого ни "Аполлоны", ни советские зонды не привезли на Землю ни одного образца лунной мантии. Таким образом, "Юйту-2" первым получил данные по ее составу. Оказалось, что в ней содержатся богатые железом минералы.

Сложность миссии придает тот факт, что в ночной период на обратной стороне спутника экстремально низкие температуры. Аппаратам приходится входить в "спящий режим", чтобы сохранить работоспособность для дальнейших экспериментов.

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Разработка лунной программы Китая началась в 1998 году и была официально утверждена в 2004-м. Она получила название "Чанъэ" – в честь китайской богини Луны, а имя лунохода "Юйту-2" означает "Нефритовый заяц".

Программа делится на три этапа. В рамках первого в 2007 году к Луне отправились "Чанъэ-1" и "Чанъэ-2", которые построили топографическую карту и выбрали подходящее место для мягкой посадки "Чанъэ-3". На втором этапе станция "Чанъэ-3" доставила на поверхность луноход "Юйту", однако спустя 40 дней он потерял подвижность и завершил работу. "Чанъэ-4" стала дублером "Чанъэ-3". Главное отличие миссии в том, что станция впервые в истории села на обратной стороне Луны.