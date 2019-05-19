Снова выборы, снова Россия: скандал с экс-вице-канцлером Австрии

Результатом этой провокации стал раскол правящей коалиции Австрии, а также сильный имиджевый удар по Австрийской партии свободы.

ТАШКЕНТ, 19 мая - Sputnik. Скандал вокруг видеозаписи с экс-вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе является хорошо срежиссированной провокацией и ловушкой, а для самого канцлера это стало хорошим поводом разорвать отношения с партнерами, заявил эксперт для РИА Новости.

Крупнейшие немецкие СМИ опубликовали материалы где утверждалось, что вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы с некой "гражданкой России" за неделю до выборов в Европарламент.

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Политик вместе с партией всегда выступал за отмену антироссийских санкций и нормализацию отношений с Москвой. Сам Штрахе назвал подобные нападки провокацией ловушкой и "целенаправленным политическим убийством", после чего подал в отставку. В свою очередь канцлер Австрии Себастьян Курц отказался продолжать правительственную коалицию с партией Штрахе и объявил о проведении досрочных выборов в парламент.

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Результатом этой провокации стал раскол правящей коалиции Австрии, которая занимает евроскептическую и умеренно пророссийскую позицию, а также сильный имиджевый удар по Австрийской партии свободы.

Курц подвергался критике со стороны либеральной и левой общественности за то, что пошел на коалицию с ультраправыми, как называют Австрийскую партию свободу критики, поэтому этот скандал для него - "хороший повод расторгнуть данную коалицию".