Мадуро призвал военных защищать страну в случае вторжения США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США ведут против его страны нетрадиционную войну.

ТАШКЕНТ, 5 мая - Sputnik. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал военных готовиться защищать страну в случае вторжения США, сообщает РИА Новости.

"Военные должны быть готовы защищать страну с оружием в руках, если однажды Североамериканская империя посмеет посягнуть на эту землю, эту священную землю", — сказал глава государства, обращаясь к тысячам молодых кадетов на маневрах в штате Кохедес.

Первая попытка

В начале года по республике прокатилась волна массовых протестов против президента Николаса Мадуро. В свою очередь, глава Национальной ассамблеи, Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом.

Этот шаг решили поддержать ряд стран, в том числе США. Поскольку "Вашингтон больше не признавал власти во главе с Мадуро", законный президент Венесуэлы, объявил о разрыве дипломатических отношений с Соединенными Штатами.

В поддержку действующего лидера Венесуэлы выступили: Россия, Мексика, Китай, Турция и Индонезия.

В Москве назвали "президентский статус" лидера оппозиции Гуаидо несуществующим.

Ситуация сейчас

30 апреля Хуан Гуаидо объявил о начале финальной фазы операции по свержению Николаса Мадуро.

© AP Photo / Венесуэла в огне: видео беспорядков в стране

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон призвал боливарианскую армию перейти на сторону лидера оппозиции. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что поддерживает Гуаидо, так как "демократия не может потерпеть поражение".Однако армия осталась верна законным властям, несмотря на сигналы из Вашингтона. Попытка госпереворота была признана провальной.По словам Гуаидо, он рассчитывал, что военнослужащие перейдут на сторону оппозиции и Мадуро сложит с себя полномочия, но этого не произошло. Он также допустил возможность внешнего вмешательства.

Напомним, что 10 января Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы.

Он принес присягу на период 2019-2025 годов. Церемония транслировалась в прямом эфире местного телевидения.