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Новорожденный ребенок

Родила и напугала: девушка не подозревала о собственной беременности до родов

© Unsplash / Ignacio Campo
В мире
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Молодая британка почувствовал резкие спазмы. Каково же было ее удивление, когда через несколько минут она стала мамой. Девушка родила, несмотря на то что всю беременность принимала противозачаточные таблетки.

ТАШКЕНТ, 20 мая - Sputnik. Стейси Портер из города Фолкерк (Шотландия) внезапно родила, хотя все 9 месяцев даже не догадывалась, что беременна.

Как сообщает газета The Dailystar, 20-летняя Стейси почувствовала резкие спазмы в животе в пятницу, 10 мая.

Ее молодой человек Дэвид Джонстон спал на диване.

Беременная женщина
© unsplash / Michalina
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Ничего не подозревающий мужчина утром обнаружил на своем телефоне, который находился в беззвучном режиме, 60 пропущенных звонков от Портер. А через несколько секунд девушка позвонила снова и обрадовала, сказав: "Поднимайся наверх, я родила".

Изумлению парня не было предела. Он вспоминает, что направился в ванную комнату, где находилась Портер, и вызвал бригаду скорой помощи. "Я до сих пор не могу описать эмоции, которые тогда испытал", - говорит он.

По словам Портер, роды прошли быстро и безболезненно.

Молодая мама отметила, что еще до появления на свет дочери она принимала противозачаточные таблетки и не планировала рожать. Кроме того, на протяжении последних девяти месяцев она позволяла себе употреблять алкоголь и летала в отпуск на дальние расстояния, что противопоказано при беременности.




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