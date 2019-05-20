Родила и напугала: девушка не подозревала о собственной беременности до родов

ТАШКЕНТ, 20 мая - Sputnik. Стейси Портер из города Фолкерк (Шотландия) внезапно родила, хотя все 9 месяцев даже не догадывалась, что беременна.
Как сообщает газета The Dailystar, 20-летняя Стейси почувствовала резкие спазмы в животе в пятницу, 10 мая.
Ее молодой человек Дэвид Джонстон спал на диване.
Ничего не подозревающий мужчина утром обнаружил на своем телефоне, который находился в беззвучном режиме, 60 пропущенных звонков от Портер. А через несколько секунд девушка позвонила снова и обрадовала, сказав: "Поднимайся наверх, я родила".
Изумлению парня не было предела. Он вспоминает, что направился в ванную комнату, где находилась Портер, и вызвал бригаду скорой помощи. "Я до сих пор не могу описать эмоции, которые тогда испытал", - говорит он.
По словам Портер, роды прошли быстро и безболезненно.
Молодая мама отметила, что еще до появления на свет дочери она принимала противозачаточные таблетки и не планировала рожать. Кроме того, на протяжении последних девяти месяцев она позволяла себе употреблять алкоголь и летала в отпуск на дальние расстояния, что противопоказано при беременности.