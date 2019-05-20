Россияне назвали новорожденного сына Илоном Маском

Фотографии семьи и свидетельства о рождении облетели соцсети и мессенджеры, о Мосейкиных говорят в разных уголках страны.

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Жители Сочи Александра и Евгений Мосейкины удивили не только родню, но и сотни пользователей соцсетей, опубликовав в Instagram фотографию свидетельства о рождении сына. В документе было указано: Мосейкин Илон-Маск Евгеньевич, пишет "КП – Кубань".

Свое мнение относительно имени не высказал только ленивый. Одни списали все на буйство гормонов, другие вопрошали, какое будущее будет у дитя с таким именем. Но нашлись и те, кто поддержал оригинальный выбор.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ок, Гугл, как купить квартиру (@sasha_in_sochi) 19 Май 2019 в 3:40 PDT

В любом случае, как оказалось, это была всего лишь шутка, так что некоторые пользователи зря тратили время на злые комментарии.

"На самом деле это шутка. Я веду свой блог в соцсетях. Потому после рождения сына нам с мужем пришла в голову идея разыграть подписчиков. Получив свидетельство на руки, мы аккуратно затерли настоящее имя ребенка и напечатали: "Илон Маск", — рассказала многодетная мама Александра.

Фотографии семьи и свидетельства облетели соцсети и мессенджеры, о Мосейкиных говорят в разных уголках страны. По словам Александры, они не ожидали такого эффекта.

"Комментарии разные пишут, что интересно, многие поддержали нас в этом начинании, хотя имя странное. Шутка удалась!" — заявила женщина.

По ее словам, новорожденного малыша на самом деле назвали Артемом. Такое имя выбрал его старший брат Валерий.