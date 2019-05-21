Полина Гагарина оценила выступление дочери Алсу

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Российская певица и наставница в нескольких сезонах шоу "Голос" Полина Гагарина в интервью YouTube-каналу "А поговорить?" рассказала, что ей не понравилось в выступлении Микеллы Абрамовой.

Гагарина отметила, что не смотрела шестой сезон шоу, поскольку в это время сама участвовала в вокальном конкурсе Singer в Китае. Уже после начала скандала она послушала выступление девочки и осталась недовольна выбором песни для финала. Микелла исполнила композицию Love the Way You Lie Рианны и Эминема.

По мнению Гагариной, эта песня является слишком сложной даже для профессионала.

"Это суперсложная песня для профессионала, про ребенка молчу вообще. <…> Это должно быть такое дыхание. Она начала-то просто потрясающе, а потом я понимаю: ну и все. Потому что она ребенок, ей десять лет. <...> Можно было выбрать что-то по ее силам", — заявила певица.

Она отметила: сложно представить, какие эмоции после аннулирования результатов испытывает ребенок, который ни в чем не виноват.

На вопрос автора канала Ирины Шихман о том, кто виноват в подтасовке голосов, певица ответила, что "это вечные вопросы — кто виноват и что делать". По ее мнению, накрутить баллы нельзя, но можно попросить голосовать за ребенка.

Ситуация с финальным голосованием на шоу "Голос. Дети" вызвала широкий общественный резонанс. Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов.

Проверка результатов шестого сезона шоу "Голос. Дети" показала, что в пользу дочери Алсу Микеллы Абрамовой была организована массированная автоматизированная отправка сообщений. По данным компании Group-IB, в накрутке участвовало около 300 телефонных номеров, с них было отправлено более восьми тысяч сообщений.

Телеканал решил аннулировал результаты финала шестого сезона шоу. Двадцать четвертого мая пройдет спецвыпуск шоу "Голос. Дети", в котором примут участие все финалисты. К следующему сезону Первый канал намерен обновить механизм голосования.