Алсу впервые высказалась по поводу скандала с дочерью в шоу "Голос. Дети"

Певица пообещала дать подробный комментарий, касающийся ситуации с конкурсом, 1 июня, в День защиты детей.

ТАШКЕНТ, 22 мая – Sputnik. Российская исполнительница Алсу впервые озвучила свою точку зрения по поводу скандальной победы дочери Микеллы Абрамовой в вокальном шоу "Голос. Дети".

Певица рассказала в интервью радиостанции "Серебряный дождь", что участники проекта были "втянуты в какие-то игры", и понадеялась на то, что эта история завершится хорошо.

Напомним, Первый канал из-за "внешнего воздействия" на процедуру голосования признал недействительными итоги финала шестого сезона конкурса. Канал готовит спецвыпуск программы и намерен пригласить всех финалистов, в том числе победительницу шоу Микеллы Абрамовой. Алсу предположила, что ее дочь может принять участие в съемках.