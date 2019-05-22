17:18 22 Мая 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.06
  • EUR9439.00
  • USD8460.92
Поиск
Певица Алсу

Алсу впервые высказалась по поводу скандала с дочерью в шоу "Голос. Дети"

© Sputnik / Максим Блинов
В мире
Получить короткую ссылку
Тема:
Скандал по результатам шестого сезона шоу "Голос. Дети" (8)
136 0 0

Певица пообещала дать подробный комментарий, касающийся ситуации с конкурсом, 1 июня, в День защиты детей.

ТАШКЕНТ, 22 мая – Sputnik. Российская исполнительница Алсу впервые озвучила свою точку зрения по поводу скандальной победы дочери Микеллы Абрамовой в вокальном шоу "Голос. Дети".

Эксперт Group-IB объяснил, как покупались голоса в шоу Голос. Дети
© Group-IB
Эксперт Group-IB объяснил, как "покупались" голоса в шоу "Голос. Дети"

Певица рассказала в интервью радиостанции "Серебряный дождь", что участники проекта были "втянуты в какие-то игры", и понадеялась на то, что эта история завершится хорошо. 

Напомним, Первый канал из-за "внешнего воздействия" на процедуру голосования признал недействительными итоги финала шестого сезона конкурса. Канал готовит спецвыпуск программы и намерен пригласить всех финалистов, в том числе победительницу шоу Микеллы Абрамовой. Алсу предположила, что ее дочь может принять участие в съемках.

Тема:
Скандал по результатам шестого сезона шоу "Голос. Дети" (8)

По теме

Нагиев высказался об отмене результатов "Голос. Дети"
Полина Гагарина оценила выступление дочери Алсу
"На первом все уже продано": казахстанская реклама шутит над "Голос.Дети"
Теги:
Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Черно-белые Канны - фотогалерея
Как девочка и бульдог росли вместе с рождения - трогательное видео
Как девочка и бульдог росли вместе с рождения - трогательное видео
Портрет иностранного студента: зачем приезжают учиться в Россию
Зачем иностранные студенты едут учиться в Россию

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054