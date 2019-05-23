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Конкурс красоты

Никаких купальников, только доброта: кастинг "Краса Вселенной" открыт

© AFP 2018 / LILLIAN SUWANRUMPHA
В мире
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Девушки больше не будут дефилировать в купальниках, а будут рассказывать, как сберечь и сохранить природу Земли и как сделать так, чтобы в мире было много добра.

ТАШКЕНТ, 23 мая - Sputnik. Сегодня стартуют кастинги в разных странах мира на четвертый международный фестиваль красоты "Краса Вселенной 2020", сообщает пресс-служба конкурса.

В новом сезоне проект полностью поменял свой формат и теперь не будет позиционироваться как конкурс красоты, а как фестиваль красоты и творчества.

В нем смогут принять участие социально-активные девушки ростом от 165 см в возрасте от 18 до 30 лет.

Семейное положение участниц не имеет значения, однако участницы, имеющие детей не допускаются к участию в фестивале.

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Заполнить анкету участницам можно на сайте фестиваля http://www.beautyofuniverse.com/registration

К слову, выхода в купальниках теперь не будет, а вместо этого - творческий конкурс: финалистки фестиваля будут задавать каверзные вопросы членам жюри, а также презентовать свои видеоматериалы, в которых будут рассказывать о том, как сберечь и сохранить природу Земли и как сделать так, чтобы в мире было много добра и меньше негатива.

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Отборочный финал от России пройдет в оффлайн формате в конце года в Москве по франшизе "Краса Вселенной Россия 2020".

В других странах отборочные этапы пройдут в онлайн-формате с помощью общих интернет-голосований или смс-голосований.

В 2020 году проект отмечает свой первый юбилей с момента основания (2015-2020), в связи с этим финал международного фестиваля пройдет в Каннах во Франции во Дворце фестивалей и конгрессов.

Теги:
Россия, Россия, модель, красота, конкурс красоты, Конкурс



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