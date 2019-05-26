В своей стихии: президент Украины зажег на съемках юмористического шоу

ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. В социальных сетях появилось видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский выходит на сцену юмористического шоу "Лига смеха", ведущим которого он раньше был.

Глава государства появляется на публике под одобрительные и бурные овации. Он прыгает, пританцовывает и приветствует зрителей. Затем Зеленский целует в голову нового ведущего шоу Евгения Кошевого и покидает сцену.

Кастинг министров в новый кабмин Украины.

Председатель жюри - лично президент страны Зеленский, который принял участие в съемках юмористической программы «Лига смеха» в Киеве, где станцевал вместе с участниками шоу😝 pic.twitter.com/ySQelZcvzR — Юлия Витязева (@Vityzeva) 25 мая 2019 г.

© AFP 2018 / VASILY MAXIMOV Слово за народом: Зеленский устроит референдум о переговорах с Россией

Затея Владимира Зеленского не осталась без внимания широкой общественности. Так, журналист Юлия Витязева, выложив на своей странице в twitter эпизод с президентом, прокомментировала его так: "Кастинг министров в новый кабмин Украины".

20 мая новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский официально вступил в должность президента. С этого дня в стране начался новый политический сезон. Сразу после инаугурации новый президент объявил о роспуске Верховной рады и начал кадровые перестановки. Также Зеленский встретился с делегацией США и призвал Вашингтон ужесточить санкции против России.