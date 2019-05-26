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Владимир Зеленский

В своей стихии: президент Украины зажег на съемках юмористического шоу

© Sputnik / Стрингер
В мире
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Владимир Зеленский немало удивил граждан страны, появившись на съемках телевизионного юмористического шоу "Лига смеха" в Киеве.

ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. В социальных сетях появилось видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский выходит на сцену юмористического шоу "Лига смеха", ведущим которого он раньше был.

Глава государства появляется на публике под одобрительные и бурные овации. Он прыгает, пританцовывает и приветствует зрителей. Затем Зеленский целует в голову нового ведущего шоу Евгения Кошевого и покидает сцену.

Улица Крещатик в Киеве.
© AFP 2018 / VASILY MAXIMOV
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Затея Владимира Зеленского не осталась без внимания широкой общественности. Так, журналист Юлия Витязева, выложив на своей странице в twitter эпизод с президентом, прокомментировала его так: "Кастинг министров в новый кабмин Украины".

20 мая новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский официально вступил в должность президента. С этого дня в стране начался новый политический сезон. Сразу после инаугурации новый президент объявил о роспуске Верховной рады и начал кадровые перестановки. Также Зеленский встретился с делегацией США и призвал Вашингтон ужесточить санкции против России.

Теги:
Владимир Зеленский, Украина



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