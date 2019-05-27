В одной из одесских колоний вспыхнул бунт - видео с места событий

На кадрах видно, что на месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов. На земле лежат головой вниз несколько человек в наручниках.

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В одной из одесских исправительных колоний общего режима вспыхнули беспорядки, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные издания. Речь идет о Южной колонии № 51.

Собеседник агенства сообщил, несколько сотен человек забаррикадировались внутри одного из зданий, а более 15 заключенным удалось скрыться в частном секторе.

Как отмечается, причиной беспорядков могли стать неудовлетворительные условия содержания в колонии. К учреждению были стянуты дополнительные силы полиции и Нацгвардии.

Возбуждено уголовное дело по статье "действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний".Позже омбудсмен Украины заявил, что причиной ЧП, по предварительным данным, стали обыски у осужденных; пятерых нарушителей режима вывезли из колонии.

Также сообщается, что на территории колонии вспыхнул пожар, который впоследствии удалось локализовать.

На кадрах видно, что на месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов. На земле лежат головой вниз несколько человек в наручниках.

Как сообщалось ранее, в таджикистанской произошел бунт. Заключенные захватили и убили троих надзирателей в колонии строгого режима в городе Вахдат, в 15 км от Душанбе, также погибло 20 заключенных.