Бунт в тюрьме Таджикистана: убито 29 заключенных

Преступники начали спор, который перерос в вооруженное столкновение: используя ножи и другие острые предметы, они напали на сотрудников колонии, которые призвали их к спокойствию.

ТАШКЕНТ, 20 мая - Sputnik. Заключенные, осужденные за членство в "Исламском государстве" (запрещено в РФ), захватили и убили троих надзирателей в колонии строгого в городе Вахдат, в 15 км от Душанбе, также погибло 20 заключенных, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу минюста Таджикистана.

"В беспорядках, возникших примерно в 20.30 местного времени (18.30 мск), группа заключенных, примерно 30 человек, отбывающих наказание за членство в "Исламском государстве", вооруженные ножами и другими острыми предметами, захватили в заложники трех тюремных надзирателей и убили их, потребовав своего освобождения", - говорится в сообщении.

По словам издания, преступники начали спор, который перерос в вооруженное столкновение: используя ножи и другие острые предметы, они напали на сотрудников колонии, которые призвали их к спокойствию.

"Со стороны администрации колонии были приняты решительные меры по стабилизации ситуации и во время наведения порядка среди опасных преступников были человеческие жертвы", - говорится в сообщении министерства юстиции.

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Сейчас ситуация стабильная и взята под контроль, следственные органы продолжают расследование данного факта.

Напомним, в декабре этого года завершилось дело о бунте в колонии Худжанда в Таджикистане.

В Таджикистане завершилось дело о бунте в колонии Худжанда >>

Более 20 человек проведут от 3 до 6 месяцев в карцере, многие из них – в прошлом боевики группировки "Исламское государство" (радикальная организация запрещена в России и Центральной Азии – прим.ред.).

В ноябре в худжандской колонии №3 Согдийской области вспыхнули беспорядки, в результате правоохранительные органы обезвредили 21 человека. При этом во время бунта были убиты двое сотрудников колонии, пятерых охранников с тяжелыми ранениями доставили в больницу.