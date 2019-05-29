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Полнолуние в Московской области

Ученый объяснил, почему людям опасно долго находиться на Луне

© Sputnik / Владимир Сергеев
В мире
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Российский ученый рассказал об опасности длительного нахождения землян на Луне.

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Человек может пребывать на Луне от полутора месяцев до года в зависимости от активности Солнца, иначе он рискует получить опасную дозу радиационного облучения, заявил директор НИИЯФ МГУ Михаил Панасюк.

Последняя за десятилетие голубая Луна над Москвой
© Ruptly .
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"Согласно нашим российским моделям, мы оценивали, что в максимуме цикла солнечной активности длительность пребывания космонавта на Луне не должна превышать полутора месяцев. В минимуме цикла солнечной активности можно и до года. Это без учета тяжелых заряженных частиц, нейтронного излучения", — цитирует ученого РИА Новости.

Ранее сообщалось, что китайский луноход "Юйту-2" обнаружил на обратной стороне Луны два типа пород лунной мантии, их изучение прольет свет на историю формирования Земли и ее спутника.

До этого ни "Аполлоны", ни советские зонды не привезли на Землю ни одного образца лунной мантии. Таким образом, "Юйту-2" первым получил данные по ее составу. Оказалось, что в ней содержатся богатые железом минералы.

Теги:
Земля, российские ученые, Ученые, Космос, Луна



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