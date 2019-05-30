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Нурсултан Назарбаев стал почетным сенатором Казахстана

© Sputnik / Алексей Никольский
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Новый статус был присвоен Назарбаеву за выдающийся вклад в формирование конституционно-правовых основ республики Казахстан как демократического, светского, правового и социального государства.

ТАШКЕНТ, 30 мая - Sputnik. Первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву присвоен статус "Почетный сенатор", сообщает РИА Новости.

Депутаты верхней палаты парламента Казахстана на пленарном заседании проголосовали за "выдающийся вклад в формирование конституционно-правовых основ республики Казахстан как демократического, светского, правового и социального государства, а также в становление и развитие отечественного парламентаризма".

Напомним, несколько дней назад Назарбаев получил еще один пожизненный статус - Почетного председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Нурсултан Назарбаев.
© Sputnik / Сергей Пятаков
Нурсултан Назарбаев получил еще один пожизненный статус

Еще 20 мартам Касым-Жомарта Токаев в ходе своей инаугурации заявил, что считает необходимым присвоить Назарбаеву статус почетного сенатор. Тогда же он заявил, что все портреты и фотографии с изображением Назарбаева останутся "в качестве непременного атрибута публичных помещений, кабинетов государственных служащих, зданий, учебных заведений".

В марте прошлого года Нурсултан Назарбаев наградил орденом "Достык" первой степени президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Узбекский лидер тогда отметил необходимость сохранения и приумножения наследия предков, которое является символом согласия и сплоченности двух народов.

Теги:
статус, политика, Казахстан, Казахстан, Нурсултан Назарбаев



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