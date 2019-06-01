Узбекские повара угостили тысячи человек на ифтаре в центре Грозного

На главной площади Грозного для 20 тысяч человек плов готовили повара из Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 1 июн - Sputnik. Узбекский плов продолжает покорять мир: на этот раз повара готовили плов на многотысячном ифтаре на центральной площади Грозного перед мечетью "Сердце Чечни", сообщает РИА Новости.

"Прямо на площади были оборудованы "кухни" под навесом, установлены огромные котлы для приготовления пищи на огромное количество людей. Готовились блюда кавказской и азиатской кухни, десерты", - сообщает издание.

Для 20 тысяч человек плов готовили повара из Узбекистана.

На площади перед мечетью расстелили сотни метров ковров, чтобы люди могли сидеть, постелили скатерти для блюд.

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Рамадан — месяц обязательного для всех мусульман поста (саум), считается одним из пяти столпов ислама. Он завершится одним из двух главных исламских праздников — Ураза-байрамом. Разговение в Рамадан (ифтар) наступает только после заката солнца. Завершить прием пищи необходимо за два часа до восхода солнца, около 3:00.

Кроме того, во время Рамадана каждый мусульманин выплачивает милостыню в пользу бедных или неимущих — фитр. Вечернее и ночное время верующие стараются проводить в молитвах или за чтением и изучением Корана.

Основными целями поста в исламском мире считаются телесное и духовное очищение, а также усмирение низменных страстей и инстинктов.