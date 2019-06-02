Сколько нужно отдыхать, чтобы жизнь была в радость – советы ученых

Не всякий отпуск одинаково полезен. Если отдых нерегулярный и длится меньше трех недель в году, то в будущем это может привести к преждевременной смерти от инфаркта и инсульта.

Чтобы сохранить здоровье и дожить до преклонных лет, нужно не менее трех недель ежегодного отпуска, выяснили исследователи из Университета штата Огайо. Даже четыре дня без работы положительно сказываются на организме, снижая уровень стресса, пишет РИА Новости. А вот слишком длительный отдых вреден.

Больше отдыхаешь — медленнее стареешь

Летом 2016 года сотне женщин в возрасте от 30 до 60 лет крупно повезло. Они бесплатно провели шесть дней в четырехзвездочном отеле в Калифорнии.

За все платили Калифорнийский университет и Школа медицины при нью-йоркском госпитале Маунт-Синай, чьи сотрудники проводили исследование. От участниц эксперимента требовалось только сдать кровь перед отдыхом и сразу после него, а затем трижды в течение года ответить на вопросы о самочувствии.

Анализ полученных данных показал, что каникулы не только благотворно влияют на психологическое состояние (на седьмой день у всех участниц эксперимента снизился уровень тревоги и стресса), но и меняют активность некоторых генов. В первую очередь речь идет об участках генома, связанных с иммунной системой, биохимическим ответом организма на стресс и производством бета-амилоидов. Неправильный метаболизм этих белков винят в нарушениях сна и памяти, развитии болезни Альцгеймера.

Также у всех отдыхающих в крови сократилось количество биомаркеров, указывающих на старение организма. Кроме того, у тех женщин, которые в отеле ежедневно занимались медитацией, была более активна теломераза — энзим, важный для долголетия. Оздоровительный эффект каникул сохранялся в течение десяти месяцев.

Два года спустя австрийские ученые отправили два десятка добровольцев на четыре дня на горный курорт. Еще столько же оставили дома. И даже такие короткие каникулы, независимо от того, где их провели, подействовали благотворно. Уровень стресса снизился в обеих группах. Причем эффект сохранялся и через 45 дней после отпуска.

Не меньше трех недель в год

Однако не всякий отпуск одинаково полезен, выяснили исследователи из Университета Хельсинки. Если отдых нерегулярный и длится меньше трех недель в году, то в будущем это может привести к преждевременной смерти от инфаркта и инсульта. Ученые проанализировали данные о тысяче мужчин, находящихся в группе риска по болезням сердца и сосудов.

Оказалось, что положительный эффект от занятий спортом, правильного питания и регулярных медицинских обследований серьезно уменьшается, если человек мало отдыхает. По результатам исследования, те, кто проводил в отпуске меньше 21 дня, умирали на 37 процентов чаще.

В Университете штата Нью-Йорк получили похожие результаты. Девять лет ученые наблюдали за 12 тысячами мужчин, имеющих проблемы с сердцем. Ежегодно проверяли основные показатели здоровья и просили рассказать о работе — сколько часов в день, каковы условия труда и сколько дней в году удается отдохнуть. К сожалению, некоторые добровольцы умерли за время исследования.

Изучив собранную информацию, специалисты сделали вывод, что частые и продолжительные отпуска снижают смертность от любых причин, но особенно от сердечно-сосудистых заболеваний.

Отдыхать надо часто, но недолго

По мнению британских специалистов, отпуск нужен через каждые 62 рабочих дня, то есть перерыв между каникулами не должен превышать трех месяцев. В противном случае возрастает агрессивность человека, падает концентрация внимания и слабеет иммунитет.

При этом даже короткие четырехдневные каникулы значительно сокращают уровень стресса и улучшают самочувствие. А вот отдыхать слишком долго не стоит. Нидерландские ученые установили, что положительный эффект от отпуска продолжительностью больше двух недель слабее, чем от краткосрочного. Кроме того, возникает некоторая усталость от отдыха.

Исследователи наблюдали за шестью десятками добровольцев, проводившими в отпуске от 15 до 34 дней подряд. Среди них были как приверженцы активного и экстремального отдыха, так и любители пассивного лежания на пляже. Все участники исследования периодически отвечали на вопросы о самочувствии. Вернувшись домой, они также прошли несколько тестов, но уже в исследовательской лаборатории.

Оказалось, что оптимальный срок отпуска — семь дней. После первой недели отдыха у волонтеров были наилучшие показатели здоровья и хорошего настроения. А через 12 дней каникул этот благотворный эффект начинал исчезать. Участники эксперимента жаловались на усталость и плохое самочувствие. Кроме того, большинство добровольцев, особенно те, кто выбрал пляжный отдых, набирали в весе. В среднем около килограмма в неделю. А это уже вполне ощутимый вред здоровью, подчеркивают ученые.