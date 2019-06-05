Продюсер Бари Алибасов попал в реанимацию

В настоящее время состояние артиста оценивается как тяжелое.

ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Музыкальный продюсер Бари Алибасов находится в отделении токсикореанимации в НИИ скорой помощи имени Н. Склифосовского, пишет РИА Новости.

Артист попал в реанимацию вечером 4 июня после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб вместо сока, перепутав стаканы.

В настоящее время его состояние оценивается как тяжелое, у Алибасова четвертая степень ожога желудка, но он в сознании и дышит самостоятельно.

"Состояние тяжелое, четвертая степень ожога, это считается максимальная степень ожога желудка. Но сегодня поступила информация, что Бари Алибасов находится в сознании, он дышит самостоятельно. Если учесть диагностированное состояние, то он держится хорошо", — сказал пиар-директор продюсера Вадим Горожанкин.

Он отметил, что есть оптимистические прогнозы, поскольку минувшая ночь была определяющей.

"Все надеются на то, что он пойдет на выздоровление, потому что при таком диагнозе можно строить разные прогнозы. Если все будет хорошо, то выздоровление может занять месяцы", — заключил Горожанкин.

Бари Алибасов — создатель и руководитель российской поп-группы «На-На». Шестого июня ему исполняется 72 года.

Несколько лет назад "На-на" и ее бессменный продюсер приезжали в Узбекистан с гастролями. Делясь с корреспондентом Sputnik впечатлениями от Ташкента, артисты вспоминали вкуснейший плов, медовые дыни и зажигательную публику.