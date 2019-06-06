СМИ "похоронили" Бари Алибасова, но он жив и в сознании

Несмотря на "прогнозы" СМИ, Бари Алибасов в сознании, правда, состояние оценивается как тяжелое.

ТАШКЕНТ, 6 июн - Sputnik. За одну ночь российские СМИ уже успели похоронить известного продюсера Бари Алибасова. Он жив, но его состояние все еще оценивается как тяжелое, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин.

"Он живой, состояние тяжелое, но в сознании", - сказал директор.

Напомним, что Бари Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб вместо сока, перепутав стаканы. Врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.

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Бари Алибасов — создатель и руководитель российской поп-группы "На-На". Шестого июня ему исполняется 72 года.

Несколько лет назад "На-на" и ее бессменный продюсер приезжали в Узбекистан с гастролями. Делясь с корреспондентом Sputnik впечатлениями от Ташкента, артисты вспоминали вкуснейший плов, медовые дыни и зажигательную публику.