08:00 06 Июня 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.41
  • EUR9507.10
  • USD8513.57
Поиск
Продюсер Бари Алибасов

СМИ "похоронили" Бари Алибасова, но он жив и в сознании

Евгений Биятов
В мире
Получить короткую ссылку
390 0 0

Несмотря на "прогнозы" СМИ, Бари Алибасов в сознании, правда, состояние оценивается как тяжелое.

ТАШКЕНТ, 6 июн - Sputnik. За одну ночь российские СМИ уже успели похоронить известного продюсера Бари Алибасова. Он жив, но его состояние все еще оценивается как тяжелое, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин.

"Он живой, состояние тяжелое, но в сознании", - сказал директор.

Напомним, что Бари Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб вместо сока, перепутав стаканы. Врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.

Продюсер Бари Алибасов попал в реанимацию >>

Бари Алибасов — создатель и руководитель российской поп-группы "На-На". Шестого июня ему исполняется 72 года. 

Несколько лет назад "На-на" и ее бессменный продюсер приезжали в Узбекистан с гастролями. Делясь с корреспондентом Sputnik впечатлениями от Ташкента, артисты вспоминали вкуснейший плов, медовые дыни и зажигательную публику.

Теги:
состояние здоровья, СМИ, СМИ, Россия, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Празднование Намаз хайит в Ташкенте
Самый красивый праздник: в Ташкенте отмечают Рамазан хайит
Шойгу: обеспечить безопасность можно только совместными усилиями - видео
Процессы в организме после отказа от курения
Что происходит с человеком после отказа от курения

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054