Венеция ближе, чем ты думаешь: как заливало Бухару – видео

ТАШКЕНТ, 10 апр - Sputnik. В ночь со вторника на четверг в Бухаре прошли сильные дожди, которые привели к затоплению улиц.

По данным МЧС Узбекистана, спасатели совместно с аварийными и правоохранительными службами города оказывают помощь по устранению последствий продолжительных дождей, выпавших накануне. О пострадавших не сообщается.

Пользователи активно делятся шокирующими кадрами в социальных сетях. Автомобили превратились в лодки, многолюдные улицы опустели, а сама Бухара стала настоящим городом на воде.

Природные катаклизмы не обошли стороной и историческую часть города. Не видно ни одного туриста, а знакомые улицы превратились в реки. Все происходящее больше напоминает фильмы о конце света.

В конце марта сильные дожди привели к затоплению улиц Самарканда. Погодные условия нарушили работу многих организаций города. Передвигаться по Самарканду было очень трудно. Ситуация на дорогах также была осложнена: не все машины могли преодолеть гигантские лужи.

В минувшие выходные из-за обильных дождей около 90 жилых домов были повреждены в результате селевых потоков в четырех областях в центральной и южной части Узбекистана. По данным МЧС, затопленными оказались также приусадебные участки и хозяйственные площади.

По данным Узгидромета, скоро республику снова ожидают ливни и дожди.