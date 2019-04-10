Венеция ближе, чем ты думаешь: как заливало Бухару – видео

ТАШКЕНТ, 10 апр - Sputnik. В ночь со вторника на четверг в Бухаре прошли сильные дожди, которые привели к затоплению улиц.
По данным МЧС Узбекистана, спасатели совместно с аварийными и правоохранительными службами города оказывают помощь по устранению последствий продолжительных дождей, выпавших накануне. О пострадавших не сообщается.
Пользователи активно делятся шокирующими кадрами в социальных сетях. Автомобили превратились в лодки, многолюдные улицы опустели, а сама Бухара стала настоящим городом на воде.
Природные катаклизмы не обошли стороной и историческую часть города. Не видно ни одного туриста, а знакомые улицы превратились в реки. Все происходящее больше напоминает фильмы о конце света.
По данным Узгидромета, скоро республику снова ожидают ливни и дожди.