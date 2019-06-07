Все ради идей: почему основатель Telegram Павел Дуров отказался от еды

Павел Дуров не боится потерять в весе, ведь голодание принесет ему "ясность мыслей".

ТАШКЕНТ, 7 июн - Sputnik. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров отказался от еды для "ясности мыслей" и перешел на "водную диету", сообщил он в своем Telegram-канале.

По его словам, он отказывается на месяц от потребления пищи и будет пить только воду, что, по его словам, может помочь ему в придумывании новых идей для развития мессенджера.

"В этом месяце я пробую нечто более радикальное, полный отказ от потребления пищи. Я придерживаюсь "водного" голодания последние шесть дней и пока чувствую себя прекрасно. Так как отказ от продуктов питания улучшает ясность мыслей, я также сделал много всего по части продукт-менеджмента", - написал он.

Он также добавил, что может потерять вес, но если ему удастся придумать новые идеи для Telegram, это принесет пользу миллионам пользователей.