В Кыргызстане создана комиссия по вопросу лишения Атамбаева статуса экс-президента

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. В Жогорку Кенеше Кыргызстана создана специальная комиссия, которая подготовит заключение по вопросу о выдвижении обвинения против Алмазбека Атамбаева для лишения его статуса экс-президента.

Как пишет Sputnik Кыргызстан, решение о создании комиссии поддержали 96 депутатов, четверо выступили против.

В ее состав вошли депутаты Каныбек Иманалиев, Омурбек Бакиров, Евгения Строкова, Кожобек Рыспаев, Максатбек Эгембердиев, Талант Мамытов, Бактыбек Райымкулов, Жыргалбек Турускулов, Алтынбек Жунус уулу, Бактыбек Турусбеков. На работу спецкомиссии отведено семь дней.

По данным СМИ, ранее депутат Канатбек Исаев заявил, что собрал подписи более четырех десятков коллег под документом о лишении Алмазбека Атамбаева неприкосновенности. До этого некоторых законодателей возмутили слова экс-президента, сравнившего парламент республики с "соплёй".

Депутат Кожобек Рыспаев, в частности, парировал, что в Жогорку Кенеше "заседают не сопливые люди, а элита кыргызского народа". Также парламентарии стали рассуждать о нарушениях Атамбаева на посту главы государства.

Напомним, законопроект о лишении неприкосновенности экс-президентов был принят парламентом республики в апреле. В мае лидер страны Сооронбай Жээнбеков подписал поправки в закон "О гарантиях деятельности президента КР".

В документе, в частности, говорится, что экс-президент не должен занимать политические, специальные государственные должности в органах власти, а также должности в руководящих органах политической партии либо иным образом участвовать в деятельности политических организаций.

Нарушение этих ограничений грозит бывшему главе государства лишением всех гарантий (по представлению генерального прокурора на основании акта президента), а также материального и иного обеспечения за счет бюджета страны.