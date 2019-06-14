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Телеведущая Елена Малышева

Телеведущая Елена Малышева назвала больных детей "кретинами" и "идиотами"

© Sputnik / Сергей Гунеев
В мире
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Елена Малышева заявила, что термин "кретин" - медицинский и определяет "степень умственной отсталости", поэтому предложила обсудить тему "Откуда берутся дети-кретины".

ТАШКЕНТ, 14 июн - Sputnik. И снова известная российская телеведущая Елена Малышева попала в эпицентр скандала, когда в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале назвала больных детей "кретинами" и "идиотами".

Телеведущая заявила, что термин "кретин" - медицинский и определяет "степень умственной отсталости", поэтому предложила обсудить тему "Откуда берутся дети-кретины".

Более того, в заставке самой программы было написано "Мой ребенок – идиот".

Все это вызвало резкую реакцию у общественных организаций, которые посчитали "недопустимым использование подобной стигматизирующей лексики, поскольку это является нарушением прав, унижением достоинства и актом вербального насилия над людьми с ментальными нарушениями".

Напомним, что это не первый скандал телеведущей: в выпуске от 29 марта Малышева заявила, что такой медицинской специальности, как остеопатия, в России не существует, а в феврале на ее передачу пришла актриса в костюме матки, которая спела об устройстве женской половой системы и методах контрацепции. 

Теги:
скандальное видео, скандал, телевидение, телевидение, Россия, Россия



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