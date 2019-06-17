Спецслужбы США атакуют российскую энергосистему – СМИ

Газета New York Times опубликовала статью о наращивании спецслужбами США кибератак против РФ. В российском силовом ведомстве подтвердили, что попытки имеют место, однако они успешно нейтрализуются.

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Спецслужбы США действительно проводят кибератаки в отношении систем управления российской инфраструктуры, заявил РИА Новости источник в руководстве одного из силовых ведомств РФ.

Ранее американская газета New York Times написала, что спецслужбы США наращивают кибератаки против России, а именно — пытаются внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистемы РФ.

По данным источника в силовом ведомстве, иностранные спецслужбы в последние годы все активнее пытаются внедриться в системы управления российской инфраструктурой. Прежде всего, речь идет об энергетике, транспорте, банковской сфере.

"Такие попытки мы видим и фиксируем, — сказал собеседник. — Однако эти действия нам удается нейтрализовать".

На вопрос, можно ли назвать такие попытки элементами кибервойны, он дал положительный ответ.

В Министерстве энергетики рассказали, что российские энергокомпании самостоятельно обеспечивают защиту своих информационных систем, и от них не поступало каких-либо данных об атаках.

"Защита государственных информационных ресурсов обеспечивается компетентными органами. Большинство критически важных субъектов энергетики подключены к государственной системе защиты. У российских электросетей высокий уровень защиты", — отметили в ведомстве.

Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения New York Times и назвал авторов статьи "врагами народа". По его мнению, публикация такой "неправдивой истории" — "фактически государственная измена некогда великой газеты". Издание ответило на обвинения Трампа и "проговорилось", что правительство США было ознакомлено с текстом статьи до публикации.

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Перепалка между Трампом и прессой вырастает в нечто значительно более серьезное, а именно — в подтверждение того, что в США на уровне государства готовят разрушительные кибератаки против других стран, отметил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.