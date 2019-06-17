Спецслужбы США атакуют российскую энергосистему – СМИ

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Спецслужбы США действительно проводят кибератаки в отношении систем управления российской инфраструктуры, заявил РИА Новости источник в руководстве одного из силовых ведомств РФ.
По данным источника в силовом ведомстве, иностранные спецслужбы в последние годы все активнее пытаются внедриться в системы управления российской инфраструктурой. Прежде всего, речь идет об энергетике, транспорте, банковской сфере.
"Такие попытки мы видим и фиксируем, — сказал собеседник. — Однако эти действия нам удается нейтрализовать".
На вопрос, можно ли назвать такие попытки элементами кибервойны, он дал положительный ответ.
В Министерстве энергетики рассказали, что российские энергокомпании самостоятельно обеспечивают защиту своих информационных систем, и от них не поступало каких-либо данных об атаках.
"Защита государственных информационных ресурсов обеспечивается компетентными органами. Большинство критически важных субъектов энергетики подключены к государственной системе защиты. У российских электросетей высокий уровень защиты", — отметили в ведомстве.
Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения New York Times и назвал авторов статьи "врагами народа". По его мнению, публикация такой "неправдивой истории" — "фактически государственная измена некогда великой газеты". Издание ответило на обвинения Трампа и "проговорилось", что правительство США было ознакомлено с текстом статьи до публикации.
Британия угрожает оставить Кремль без электричества >>>
Перепалка между Трампом и прессой вырастает в нечто значительно более серьезное, а именно — в подтверждение того, что в США на уровне государства готовят разрушительные кибератаки против других стран, отметил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.