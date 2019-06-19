Вышинский: новые власти Украины должны осознать, мое дело – позор для страны

Журналист находится под стражей с мая 2018 года по обвинению в госизмене, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

ТАШКЕНТ, 19 июн -Sputnik. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский сообщил, что его дело имеет политический характер.

"Четыре года никого не волновало, что мы якобы систематически разрушали украинское государство. Мотив моего задержания, цель была абсолютно политическая", — заявил он после суда в интервью агентству Ruptly.

Он считает, что Киеву выгодно было держать его под стражей, чтобы "шантажировать возможным обменом".

Вышинский выразил надежду на то, что новые власти осознают: его дело позорит страну.

Акция в поддержку журналиста Кирилла Вышинского

Журналист находится под стражей с мая 2018 года по обвинению в госизмене, ему грозит до 15 лет тюрьмы. В апреле 2019 года более 250 журналистов из России и со всего мира подписали обращение к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского.