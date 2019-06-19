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Заседание суда по делу журналиста К. Вышинского

Вышинский: новые власти Украины должны осознать, мое дело – позор для страны

© Sputnik / Стрингер
В мире
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Журналист находится под стражей с мая 2018 года по обвинению в госизмене, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

ТАШКЕНТ, 19 июн -Sputnik. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский сообщил, что его дело имеет политический характер.

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев
© Sputnik / Владимир Трефилов
Дмитрий Киселев призвал новую власть Украины освободить Вышинского

"Четыре года никого не волновало, что мы якобы систематически разрушали украинское государство. Мотив моего задержания, цель была абсолютно политическая", — заявил он после суда в интервью агентству Ruptly.

Он считает, что Киеву выгодно было держать его под стражей, чтобы "шантажировать возможным обменом".

Вышинский выразил надежду на то, что новые власти осознают: его дело позорит страну.

Акция в поддержку журналиста Кирилла Вышинского

Журналист находится под стражей с мая 2018 года по обвинению в госизмене, ему грозит до 15 лет тюрьмы. В апреле 2019 года более 250 журналистов из России и со всего мира подписали обращение к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского.

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Теги:
Владимир Зеленский, Кирилл Вышинский, Россия, Украина



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