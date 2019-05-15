Акция в поддержку журналиста Кирилла Вышинского

Сегодня у Посольства Украины в Москве проходит акция солидарности с руководителем портала "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским, который уже год находится за решеткой по надуманному обвинению.

Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Журналист заявил, что обвинения СБУ и прокуратуры содержат откровенные манипуляции и абсурдную ложь.

Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова считает, что решение по этому делу станет проверкой для нового президента Украины Владимира Зеленского. Российские журналисты написали Зеленскому письмо с призывом о содействии в освобождении коллеги.

По существу дела: Кирилл Вышинский год в заключении – видео >>>